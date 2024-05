Road House 2: Amazon ordina lo sviluppo del sequel con star Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal riprenderà il ruolo di Dalton in Road House 2, sequel in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios.

Amazon MGM Studios ha annunciato lo sviluppo di Road House 2, sequel del film con star Jake Gyllenhaal che riprenderà il ruolo di Dalton.

Per ora, tuttavia, i produttori non hanno svelato alcun dettaglio sulla trama del progetto e non ha confermato se Doug Liman ritornerà alla regia o sarà coinvolto nel secondo capitolo.

Un successo in streaming

Secondo quanto svelato dallo studio, Road House ha ottenuto quasi 80 milioni di spettatori in tutto il mondo dopo il debutto in streaming, avvenuto il 21 marzo su Prime Video.

Nei primi due weekend di permanenza in catalogo, inoltre, ha ottenuto 50 milioni di spettatori, diventando il progetto prodotto da Amazon MGM Studios con il miglior debutto.

Il coinvolgimento di Doug Liman nel sequel sembra improbabile, considerando il fatto che il regista aveva duramente criticato lo studio per non aver distribuito il film nelle sale prima del debutto in streaming su Prime e aveva minacciato di boicottare la premiere del film al SXSW. Jake Gyllenhaal ha poi chiarito in un'intervista che "Amazon è sempre stata chiara" sul fatto che il film sarebbe stato lanciato su Prime.

Road House, svelati dieta e allenamento di Jake Gyllenhaal per scolpire il fisico: "Cucinava il cibo da solo"

Il film prodotto da Amazon

La nuova versione del film degli anni '80 con star Patrick Swayze seguiva quanto accadeva a Dalton, interpretato da Jake Gyllenhaal, un ex lottatore che si ritrova a lavorare per un bar nelle Florida Keys.

Il film è stato scritto da Anthony Bagarozzi e Charles Mondry. Joel Silver ha prodotto il film, che vede tra gli altri la partecipazione di Daniela Melchior, Billy Magnussen, Jessica Williams, Joaquim de Almeida, Conor McGregor e Lukas Gage.