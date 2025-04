Road House 2: Guy Ritchie sarà il regista del sequel con star Jake Gyllenhaal

Sarà Guy Ritchie il regista di Road House 2, il sequel del film con star Jake Gyllenhaal che è attualmente in fase di sviluppo tra le fila di Amazon MGM Studios.

Per ora non sono stati svelati i dettagli della trama e bisognerà attendere per scoprire come proseguirà la storia di Elwood Dalton.

Il team coinvolto nel sequel

A scrivere la sceneggiatura del sequel di Road House sarà Will Beal, mentre nel team della produzione, oltre al protagonista Jake Gyllenhaal, ci saranno anche Charles Roven e Alex Gartner di Atlas Entertainment, Josh McLaughlin di Nine Stories Productions, e Ivan Atkinson.

Una foto di Road House

Guy Ritchie sostituirà quindi dietro la macchina da presa Doug Liman. Il regista non aveva nascosto il suo disappunto per la scelta di distribuire Road House direttamente in streaming, non investendo su una presenza nelle sale cinematografiche. Il filmmaker aveva comunque espresso il suo entusiasmo legato alla possibilità di realizzare un sequel dichiarando nel mese di luglio: "Abbiamo avuto una serie di idee diverse che volevamo esplorare, e il fatto che saremo in grado di farlo è davvero emozionante".

Il film è stato visto da circa 80 milioni di spettatori in un periodo di otto settimane sulla piattaforma di Amazon.

Guy Ritchie e Jake Gyllenhaal hanno già lavorato insieme in occasione di Covenant.

Nel primo film si raccontava la storia di Elwood Dalton, un ex lottatore che ora sopravvive grazie ai guadagni ottenuti con le lotte clandestine. Quando viene contattato da Frankie, proprietaria di una roadhouse nelle Florida Keys, Dalton accetta di lavorare per lei come buttafuori.

La sua situazione diventa tuttavia complicato quando si scontra con uno sceriffo corrotto e con altri criminali.