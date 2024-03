Road House: Jake Gyllenhaal rende omaggio a Patrick Swayze in vista dell'uscita del reboot

Questo mese è in arrivo il reboot di Road House e, prima dell'uscita del film, la star Jake Gyllenhaal ha deciso di rendere omaggio all'iconico protagonista della pellicola originale. Il duro del Road House, del 1989, aveva come protagonista il compianto Patrick Swayze nei panni di un buttafuori assunto per ripulire un honkytonk nel Missouri. Il remake prende una direzione leggermente diversa, ma in fondo deve ancora molto a ciò che Swayze ha fatto 35 anni fa.

Questo fine settimana, Gyllenhaal ha condiviso su Instagram un toccante tributo a Swayze, scomparso nel 2009. L'attore ha condiviso una foto di loro due insieme e ha parlato di quanto Swayze - con cui aveva già lavorato sul set di Donnie Darko del 2001 - sia sempre stato gentile con lui.

Ecco cosa ha scritto l'attore: "Ho ripensato al periodo in cui ho lavorato con Patrick in Donnie Darko, e ho rivisto questo grande uomo nell'originale Road House e in tanti altri film. Non ho mai smesso di essere un suo fan. Era un grande talento e continuo a nutrire un grande rispetto e ammirazione per ciò che ha messo in circolazione e nel mondo. Non dimenticherò mai la sua gentilezza nei miei confronti quando ero all'inizio della mia carriera di attore: non era obbligato a dedicarmi del tempo, ma lo ha sempre fatto. Questa volta abbiamo fatto un Road House diverso, ma speriamo che sia uno di quelli che lui si sarebbe divertito a guardare!".

Road House, Jake Gyllenhaal: "Amazon era stata chiara sulla distribuzione in streaming del film"

Road House: Jake Gyllenhaal più duro che mai in una scena

Il reboot

Il nuovo Road House, diretto da Doug Liman, uscirà in esclusiva su Prime Video il 21 marzo. La descrizione ufficiale del film recita: "In questa rivisitazione adrenalinica del classico cult degli anni '80, l'ex lottatore dell'UFC Dalton (Jake Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in una roadhouse delle Florida Keys, solo per scoprire che questo paradiso non è tutto ciò che sembra". Il film sarà vietato ai minori di 17 anni.

Anthony Bagarozzi e Charles Mondry hanno scritto la sceneggiatura del nuovo Road House. Joel Silver, i cui crediti includono il Road House originale e Arma letale e Predator, produce attraverso la sua Silver Pictures. JJ Hook, Alison Winter e Aaron Auch sono anche produttori esecutivi.

Il film è interpretato da Gyllenhaal, Conor McGregor, Billy Magnussen, Daniela Melchior (Suicide Squad), Gbemisola Ikumelo, Lukas Gage (Euphoria), Hannah Love Lanier, Travis Van Winkle (You), B.K. Cannon, Arturo Castro, Dominique Columbus, Beau Knapp, Bob Menery, Joaquim de Almeida, Darren Barnet (Agents of S.H.I.E.L.D.), Kevin Carroll e JD Pardo.