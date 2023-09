Road House, il film con Jake Gyllenhaal vietato ai minori di 17 anni

Amazon Prime Video è pronto a distribuire il film Road House, remake de Il duro del Road House, cult di fine anni '80 con protagonista Patrick Swayze. Nel nuovo lungometraggio la star è Jake Gyllenhaal e al momento, nonostante non sia stata ufficializzata una data d'uscita, è stata comunicata la valutazione del film.

Secondo quanto riporta Filmratings.com di MPAA, Road House avrà una classificazione R per "violenza diffusa, linguaggio pervasivo e un po' di nudità".

Ne Il duro del Road House del 1989, Patrick Swayze interpreta Dalton, laureato in filosofia alla New York University e miglior buttafuori della città. L'uomo viene chiamato a lavorare in un locale particolarmente turbolento e la sua calma viene messa alla dura prova dallo spaccone della città.

In precedenza MGM aveva accennato ad un remake con una protagonista femminile, prima di avviare la lavorazione del rifacimento con Jake Gyllenhaal.

Oltre alla presenza di Gyllenhaal, il cast di Road House comprende Billy Magnussen, Daniela Melchior, Gbemisola Ikumelo e Luke Gage.