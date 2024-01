Road House: Jake Gyllenhaal più duro che mai nel trailer del remake

Prime Video ha diffuso in streaming il trailer di Road House, remake del film omonimo del 1989 che vede Jake Gyllenhaal nel ruolo che fu di Patrick Swayze.

Gyllenhaal interpreta Dalton, un ex pugile dell'UFC che accetta un lavoro come buttafuori in un locale delle Florida Keys. Tuttavia, Dalton scopre presto che questo paradiso apparentemente idilliaco nasconde più di quanto sembri.

La trama è incentrata sugli scontri di Dalton con un uomo d'affari corrotto che esercita un forte controllo sulla comunità locale ed è descritta come una "rivisitazione giocosa" del film originale. Nell'ambito della produzione, Gyllenhaal ha partecipato all'evento UFC 285 a Las Vegas, dove ha preso parte a un combattimento inscenato all'interno dell'ottagono contro il veterano dell'UFC Jay Hieron.

Road House, la polemica

Il team produttivo composto dal regista Doug Liman e dallo stesso Gyllenhaal si è scontrato con gli Amazon MGM Studios per la decisione di distribuire la pellicola solamente in streaming e non nelle sale cinematografiche. La produzione ne è venuta a conoscenza solo a film completato e per questo motivo lo stesso Liman ha deciso di non partecipare alla promozione di Road House in segno di protesta.

In un comunicato pubblicato da Deadline, Liman ha dichiarato: "Quando Road House aprirà il SXSW Film Festival, non sarò presente. Il film è fantastico, forse il mio migliore, e sono certo che sarà sommerso dagli applausi e, probabilmente, entusiasmerà il pubblico, ma io non ci sarò. Il mio piano è quello di protestare silenziosamente contro la decisione di Amazon di proporre in streaming un film chiaramente realizzato per il grande schermo. Ma Amazon sta facendo dei danni che vanno oltre me e il mio film".

Il duro del Road House: Jake Gyllenhaal furioso perché Amazon non vuole far uscire il remake nei cinema

Liman ha proseguito accusando direttamente la compagnia di Jeff Bezos: "Amazon non ha alcun interesse a sostenere i cinema. Amazon distribuirà esclusivamente in streaming Road House su Prime Video. Amazon ha chiesto a me e alla comunità cinematografica di fidarsi di loro e delle loro dichiarazioni pubbliche sul sostegno al cinema, e poi hanno cambiato idea e stanno usando Road House per vendere apparecchi idraulici".

Nel cast del film, disponibile dal 21 marzo, ci sono anche Daniela Melchior (Fast X), Joaquim de Almedia (Fast Five), Billy Magnussen (Into the Woods), Lukas Gage (The White Lotus), Darren Barnett (Never Have I Ever) e Beau Knapp (Death Wish).