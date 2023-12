Il duro del Road House: Jake Gyllenhaal furioso perché Amazon non vuole far uscire il remake nei cinema

Nel corso di un articolo di Variety che si occupava dell'addio di Joel Silver a parecchi progetti targati Amazon Studios, si fa riferimento anche al fatto che Jake Gyllenhaal sia furioso con lo studio per la decisone di non distribuire al cinema il remake de Il duro del Road House.

Anche Silver pare si sia "infuriato" per l'intenzione di Amazon di distribuire Road House direttamente in streaming piuttosto che dare al remake un'uscita nelle sale. Questo nonostante il film abbia ottenuto un ottimo punteggio nelle proiezioni di prova e sia stato segnalato come uno dei film con il più alto indice di gradimento di sempre per il regista Doug Liman.

Secondo un successivo rapporto di Puck News, Liman e Gyllenhaal sarebbero altrettanto scontenti della strategia di distribuzione di Road House.

Liman e Gyllenhaal sarebbero "furiosi" per il rifiuto di Amazon di distribuire il film nelle sale e pare che i due abbiano fatto di tutto per ribaltare la situazione, arrivando a organizzare personalmente una proiezione del film per l'amministratore delegato di Amazon Jeff Bezos sullo yacht del miliardario.

Sfortunatamente, la proiezione non ha cambiato nulla e il remake è ancora destinato a una distribuzione in streaming.