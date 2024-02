Road House: le nuove immagini anticipano il combattimento tra Jake Gyllenhaal e Conor McGregor nel remake

È stata diffusa una nuova serie di immagini del prossimo remake del classico del 1989 Road House, che mostra Jake Gyllenhaal e la superstar dell'UFC Conor McGregor pronti a sfidarsi. Il film arriverà su Prime Video il 21 marzo, 35 anni dopo il debutto del film originale nelle sale.

La rivisitazione de Il duro del Road House, che aveva come protagonista Patrick Swayze nel ruolo di John Dalton, vede Gyllenhaal nei panni dell'ex pugile dell'UFC Elwood Dalton e McGregor - che farà il suo debutto come attore nel film in uscita - nel ruolo di Knox.

Ora che il remake si sta avvicinando all'orizzonte, TotalFilm ha condiviso nuove foto del film in uscita che mostrano un combattimento tra Elwood e Knox e foto individuali dei due. Potete vedere le immagini qui sotto:

Novos stills de 'Road House' pic.twitter.com/O4fLDNEsIr — Jake Gyllenhaal BR | Fã clube (@gyllenhaalbr) February 26, 2024

Former UFC champion Conor McGregor explains why he rejected multiple movie offers before Road Househttps://t.co/BpMmL6LMTp@ULTfightFANS #MMA #UFC



Exclusive: The MMA fighter opens up about making his film debut in Prime Video's Road House reimagining pic.twitter.com/90cghvGU53 — Ultimate Fight Fans (@ULTfightFANS) February 27, 2024

Il duro del Road House ha rinunciato all'uscita nei cinema per un budget più alto? La verità sull'accordo

Di cosa parla il remake di Road House?

Diretto da Doug Liman, regista di The Bourne Identity e Edge of Tomorrow - Senza domani, il remake del cult del 1989 vedrà Gyllenhaal nei panni di un ex lottatore UFC che ha appena ottenuto un nuovo lavoro come buttafuori in un bar delle Florida Keys. Tuttavia, scoprirà presto che il paradiso tropicale in cui lavora non è quello che sembra.

"In questa rivisitazione adrenalinica del classico cult degli anni '80, l'ex lottatore dell'UFC Dalton (Jake Gyllenhaal) accetta un lavoro come buttafuori in un locale delle Florida Keys, solo per scoprire che questo paradiso non è quello che sembra", si legge nella sinossi del remake.

Oltre a Gyllenhaal e McGregor, il film sarà interpretato anche da Daniela Melchior nel ruolo dell'interesse amoroso di Elwood Dalton, Ellie, e da Billy Magnussen nel ruolo del cattivo del film, Brandt. Il resto del cast comprende Darren Barnett, Lukas Gage, Joaquim de Almedia, Beau Knapp, Gbemisola Ikumelo, Kevin Carroll, J.D. Pardo, Arturo Castro, Hannah Love Lanie, Bob Menery, Jessica Williams, Travis Van Winkle, B.K. Cannon e Dominique Columbus. Road House verrà trasmesso in anteprima su Prime Video il 21 marzo.