Il duro del Road House ha rinunciato all'uscita nei cinema per un budget più alto? La verità sull'accordo

Non si placano le polemiche intorno all'uscita di Road House, remake del cult anni '80 Il duro del Road House. Il regista Doug Liman ha attaccato duramente Amazon per la scelta di non distribuire il film nelle sale, puntando direttamente all'uscita in streaming, minacciando di non partecipare alla premiere. Ecco che, però, Variety racconta un'altra verità. Secondo il magazine, i cineasti e il protagonista Jake Gyllenhaal avrebbero accettato di rinunciare alla distribuzione cinematografica per un aumento del budget di 25 milioni. Con "cineasti" si intendono presumibilmente il regista Doug Liman e il produttore Joel Silver.

Locandina di Road House

"Hanno preso tutti i soldi", avrebbe detto una fonte a Variety. Secondo quanto trapelato, Amazon avrebbe messo Liman e gli altri di fronte a una scelta: 60 milioni di dollari e l'uscita in sala; 85 milioni di dollari e uscita streaming. Il team avrebbe scelto la seconda opzione.

Amazon ha rifiutato di commentare questa storia, così come ha fatto un rappresentante di Liman. I rappresentanti di Gyllenhaal e Silver non hanno risposto immediatamente alla richiesta di commento di IndieWire.

Un budget maggiore, in genere, significa un anticipo di stipendio maggiore per i registi e le loro star. Il meglio di entrambi i mondi sarebbe ottenere più soldi in anticipo e poi realizzare un successo così innegabile da spingere all'uscita in sala, indipendentemente dall'accordo originale. Resta da capire se ciò accadrà dopo l'arrivo del film su prime Video il 21 marzo.

Di cosa parla Road House

Jake Gyllenhaal interpreta Dalton, un ex pugile dell'UFC che accetta un lavoro come buttafuori in un locale delle Florida Keys. Tuttavia, Dalton scopre presto che questo paradiso apparentemente idilliaco nasconde più di quanto sembri.

La trama è incentrata sugli scontri di Dalton con un uomo d'affari corrotto che esercita un forte controllo sulla comunità locale ed è descritta come una "rivisitazione giocosa" del film originale. Nell'ambito della produzione, Gyllenhaal ha partecipato all'evento UFC 285 a Las Vegas, dove ha preso parte a un combattimento inscenato all'interno dell'ottagono contro il veterano dell'UFC Jay Hieron.

Nell'originale del 1989, una guardia di sicurezza protegge un bar lungo la strada nel Missouri da un malvagio uomo d'affari locale. I dettagli diffusi sul remake sono scarsi, ma sappiamo che il personaggio di Gyllenhaal è un ex combattente dell'UFC e che questa volta il film è ambientato in Florida. Doug Liman ha diretto il progetto, mentre Daniela Melchior, Billy Magnussen e la star dell'UFC Conor McGregor sono i co-protagonisti.