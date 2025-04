Road House 2, Guy Ritchie in trattative, intanto Jake Gyllenhaal: "Sono eccitato di tornare come Delton"

Dopo il debutto muscoloso (e controverso) su Prime Video, Road House si prepara a tornare con un secondo capitolo che promette più pugni, più sudore e - finalmente - una vera uscita cinematografica.

Guy Ritchie porta il sequel di Road House dritto al grande schermo

A guidare l'operazione sembra proprio essere niente meno che Guy Ritchie, regista britannico con un debole per i duri dal cuore impolverato e i dialoghi al vetriolo. Secondo quanto rivelato da Matthew Belloni nella sua newsletter, Amazon e MGM sarebbero in trattative avanzate con Ritchie per affidargli la regia di Road House 2, con Jake Gyllenhaal di nuovo nei panni dell'ex lottatore UFC Elwood Dalton.

Una scena di Road House

Un cambio di timone che non passa inosservato, soprattutto considerando le tensioni legate al primo film, che ha saltato le sale facendo infuriare il regista originale Doug Liman. E ora che il sequel sembra destinato al cinema, qualcuno suggerisce ironicamente che la notizia "potrebbe provocare un ictus completo a Doug Liman".

Ritchie, che dopo Sherlock Holmes: Gioco di ombre non aveva più affrontato sequel, potrebbe essere perfetto per un progetto dove l'azione si fa spettacolo e il testosterone si mescola con ironia e ritmo serrato. Il primo Road House ha superato ogni previsione, diventando il film più visto nella storia di Prime Video con quasi 100 milioni di visualizzazioni. Un successo planetario che ha convinto Amazon ad accelerare sul secondo capitolo, questa volta con un copione firmato da Will Beall e la promessa di un film "più grande e più ampio", secondo le parole entusiaste di Gyllenhaal.

Mentre si attende conferma sul ritorno di altri nomi come Conor McGregor o Daniela Melchior, la curiosità ruota anche intorno a dove sarà ambientato il sequel: i Florida Keys potrebbero lasciare il posto a scenari più urbani e taglienti, magari in una Londra da scazzottata post-tea time. La mossa di riportare la saga al cinema riflette anche una strategia più ampia di Amazon/MGM, sempre più interessata a valorizzare la sala come palcoscenico culturale e vetrina d'impatto prima dell'approdo in streaming.