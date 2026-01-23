Road House 2: quando esce il sequel con Jake Gyllenhaal e Dave Bautista?

Road House è stato un successo molto importante per Prime Video, che si è infatti affrettata a confermare l'arrivo del sequel sempre con Jake Gyllenhaal protagonista. Dopo mesi di silenzio, c'è una prima indicazione sulla sua data d'uscita.

Nel primo film, Gyllenhaal interpretava Dalton, un ex lottatore UFC diventato buttafuori al Road House nelle Florida Keys. Nel film recitano anche Daniela Melchior, Conor McGregor, Billy Magnussen, Jessica Williams, B.K. Cannon, Austin Post e Lukas Gage.

Road House, uscito nel 2024 e remake del cult anni '80 con Patrick Swayze, è stato un enorme successo su Prime Video, diventando il film più visto di sempre sulla piattaforma al debutto, con oltre 80 milioni di spettatori globali nelle prime settimane dall'uscita.

Road House: Jake Gyllenhaal in un frame

Road House 2 uscirà ancora in streaming su Prime Video

Il produttore Charles Roven ha dichiarato a Collider che Road House 2 uscirà alla fine dell'anno o all'inizio del prossimo su Prime Video, senza però rivelare una data d'uscita precisa. Le riprese sono ancora in corso e la produzione dovrebbe concludersi tra circa 10 giorni.

"Penso che uscirà alla fine di quest'anno o all'inizio del prossimo. Non è stata ancora fissata una data ed è solo su Prime Video... Ci troviamo negli ultimi 10 giorni di riprese".

Roven ha aggiunto che il sequel sarà molto più emozionante del primo film in quanto esplorerà maggiormente il personaggio di Dalton: "Faremo capire al pubblico perché era il personaggio che era nel primo Road House. Ora, io non ho prodotto il primo Road House. L'hanno prodotto altri. Abbiamo un regista diverso. Abbiamo molti più lottatori famosi di MMA e UFC nel film, ma c'è anche una storia davvero emozionante che si scopre man mano che il film va avanti e che il primo film non ha affrontato".

Road House: Jake Gyllenhaal in una scena

Doug Liman non sarà alla regia del sequel

Dopo essere entrato in rotta con Amazon circa la distribuzione esclusiva in streaming del primo film, Liman ha abbandonato il franchise. Inizialmente Guy Ritchie - che aveva già collaborato con Jake Gyllenhaal in The Covenant - era stato annunciato come regista del film prodotto da Amazon MGM Studios, ma ha poi lasciato il progetto a luglio 2025 senza spiegazioni ufficiali.

Dopo l'uscita di Ritchie, il regista confermato per Road House 2 è Ilya Naishuller, noto per pellicole d'azione come Io sono nessuno e Capi di stato in fuga. Naishuller guiderà il sequel con Jake Gyllenhaal che ritorna nel ruolo di Dalton insieme a un cast ampliato, tra cui svetta Dave Bautista.