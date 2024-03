Road House, svelati dieta e allenamento di Jake Gyllenhaal per scolpire il fisico:'Cucinava il cibo da solo'

Jake Gyllenhaal ha speso parecchie ore per trovare la forma ottimale utile per recitare nel ruolo del protagonista in Road House, remake di Doug Liman del film anni '80 Il duro del Road House.

Road House: Jake Gyllenhaal durante una scena del film

Intervistato da Men's Health insieme al suo personal trainer Jason Walsh, su cosa fosse necessario per farlo sembrare un lottatore UFC, Jake Gyllenhaal ha elogiato il suo team ma Walsh ha virato i complimenti in direzione dell'attore:"La sua forma fisica durante tutto il film, ci sono dei picchi, giusto? Le persone non vedono i momenti di difficoltà. Non vedono il tempo tra i picchi, sembra soltanto una cosa continua. Non funziona così... Puoi avere un grande trainer, un grande programma, un grande team ma nulla di tutto questo conta se non hai la persona giusta per farlo. Jake ha fatto il lavoro, se l'è guadagnato".

Gli esercizi di Jake Gyllenhaal

La star si è sottoposta ad una routine d'allenamento estremamente rigida con esercizi di mobilità, esercizi isometrici, lavoro pesante con la slitta, squat, esercizi con il sacco, push-up e stacchi da terra. Ha anche lavorato su sprint, macchine push-pull e altri vari esercizi che coinvolgevano tutti i muscoli che Gyllenhaal doveva allenare. Molti degli esercizi erano progettati specificamente per mimare i movimenti che doveva fare nei combattimenti di Road House.

Inoltre, anche dal punto di vista alimentare, Jake Gyllenhaal ha dovuto seguire una dieta specializzata, eliminando gli zuccheri e aumentando l'assunzione calorica e proteica. L'attore cucinava anche gran parte del cibo per sé e per la sua famiglia, seguendo attentamente il piano alimentare creato appositamente per il film.

Road House include nel cast anche Conor McGregor, Daniela Melchior, Billy Magnussen, Lukas Gage e Hannah Love. Il film è disponibile su Amazon Prime Video dal 21 marzo.