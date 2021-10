Riverdale: Mark Consuelos lascia il cast della serie dopo 4 stagioni

La serie teen Riverdale è uno dei più grandi successi degli ultimi anni, ma uno dei suoi componenti Mark Consuelos dice addio al cast, dopo la sua ultima presenza nella puntata finale della quinta stagione.

Mark Consuelos in acqua

Come ha comunicato Deadline, il personaggio di Hiram Lodge, villain nelle ultime stagioni di Riverdale, è stato sconfitto dai giovani protagonisti e così il suo interprete Mark Consuelos esce ufficialmente di scena. L'attore ha interpretato il padre di Veronica Lodge (Camila Mendes) dalla seconda stagione, facendo la sua ultima apparizione nel finale della quinta stagione, intitolato "Riverdale: RIP".

Mark Consuelos ha ringraziato tutti i fan per quest'esperienza in Riverdale e anche il creatore dello show: "Innanzitutto vorrei ringraziare Roberto Aguirre-Sacasa per questa incredibile opportunità. Mai prima d'ora interpretare un personaggio così brutto è stato così bello. Un enorme grazie al fandom di Riverdale, alla brillante troupe e al cast straordinario, che considero cari amici e familiari."

Il creatore, produttore esecutivo e showrunner di Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, ha riflettuto su Mark Consuelos nei panni di Hiram, parlando con Deadline: "L'episodio di stasera sarà il canto del cigno di Mark, che interpreta il nostro bel cattivo Hiram Lodge a Riverdale, dopo quattro anni folli e gloriosi. Dal momento in cui Mark si è unito a noi, è stato letteralmente pronto a tutto, impegnato al cento per cento a rendere la vita di Archie un inferno. E la cosa divertente è che Mark non potrebbe essere più diverso da Hiram. Un professionista di classe e il ragazzo più dolce, sempre attento a tutti"

Vi ricordiamo che Riverdale tornerà a novembre con la sesta stagione negli USA.