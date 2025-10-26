IT: Welcome to Derry, la serie prequel della storia di Stephen King debutta domani su Sky e NOW

Da lunedì 27 ottobre, Pennywise torna a spaventare gli spettatori e gli appassionati di IT nella nuova serie televisiva in esclusiva su Sky e NOW Tv.

IT: Welcome to Derry è la nuova serie HBO Original e Sky Exclusive prodotta da Warner Bros. Television che espande ulteriormente l'universo dei due film diretti da Andy Muschietti.

Il ritorno di Pennywise e il debutto al Lucca Comics & Games

Per festeggiare l'arrivo della serie prequel, Sky e NOW porteranno al Lucca Comics & Games un evento speciale di tre giorni, dal 30 ottobre al 1° novembre, trasformando la città toscana in Derry.

Una scena di IT: Welcome to Derry

Un viaggio completo nell'universo di Pennywise, che partirà il 30 ottobre alle ore 20.00 con la proiezione di IT al Cinema Centrale di Lucca, e proseguirà, nella medesima location, il 31 ottobre alle ore 20.00 con IT - Capitolo Due, uscito nel 2019. Il 1° novembre, alle ore 19.00 al Cinema Astra è in programma l'anteprima dei primi due episodi di IT: Welcome to Derry, con il secondo episodio presentato in anteprima mondiale.

Il tutto inizierà però già dal 29 ottobre, con il Derry Bus che farà tappa in piazzale Verdi: un autobus scolastico americano trasformato in un set immersivo con palloncini rossi sospesi, luci intermittenti, poster di bambini scomparsi e altri dettagli inquietanti.

Il successo di IT e l'arrivo di Welcome to Derry

Pubblicato nel 1986, IT di Stephen King è diventato una pietra miliare dell'immaginario horror, trasformando la città di Derry in un simbolo dell'orrore e rendendo iconico l'inquietante clown ballerino Pennywise, figura indelebile della cultura pop. L'opera di King ha ispirato merchandising, film e serie televisive, conquistando milioni di fan in tutto il mondo.

Sviluppata da Andy e Barbara Muschietti per la tv, IT: Welcome to Derry include nel cast Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, Rudy Mancuso e Bill Skarsgård.