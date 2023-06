Ritorno al futuro: una teoria rivoluzionaria di un fan su TikTok cambia il destino di Marty McFly

Si torna a parlare della trilogia di Ritorno al futuro, da sempre e per sempre nel cuore dei fan, con l'arrivo di una teoria su Marty McFly diffusa su TikTok da una fan. Teoria che, se confermata, rivoluzionerebbe la sorte dell'iconico personaggio interpretato da Michael J. Fox.

L'utente di TikTok nyc_museum_of_illusions ha caricato un breve video in cui teorizza che Marty McFly (Michael J. Fox) muoia effettivamente due volte durante le sue avventure. Le sue due morti sarebbe contenuti entrambe in Ritorno al futuro parte II. La teoria si basa su due scene chiave in cui Marty è apparentemente intrappolato in una situazione inevitabile, solo per scoprire che Doc Brown (Christopher Lloyd) è emerso per salvarlo all'ultimo momento.

La prima scena è ambientata nel 2015 e vede Marty che tenta di sfuggire a un vecchio Biff (Tom Wilson) sul tetto del casinò di Biff. In questo caso, Marty è praticamente pronto a morire per mano di Biff, poi vede Doc con la DeLorean appena sotto il tetto e salta giù dall'edificio per mettersi in salvo.

Nella seconda scena, Marty è tornato nel 1955 e ha cercato di rubare il fatidico almanacco sportivo da un giovane Biff che lo sta inseguendo nella sua macchina. Marty sta cercando di accelerare sul suo hoverboard, ma è bloccato in un tunnel e Biff si sta avvicinando velocemente. È in questo momento che Doc emerge alla fine del tunnel, facendo penzolare una corda dalla DeLorean affinché Marty la afferri. Il TikToker sostiene che in entrambi i casi questi salvataggi dell'ultimo minuto avvengono perché Doc sapeva già che Marty sarebbe morto in questi momenti se non lo avesse salvato, quindi è apparso nel miglior momento possibile per un salvataggio. Ciò significa, secondo la teoria, che nelle versioni alternative della linea temporale Marty è effettivamente morto, spingendo Doc a riprogettare gli eventi attraverso il viaggio nel tempo.

Il paradosso dei viaggi nel tempo

Naturalmente la teoria del tiktoker non è priva di difetti. In primis esiste la possibilità che prevenire la morte di Marty possa creare paradossi. Inoltre, se Doc conosce già le situazioni in cui Marty sarebbe morto, e fa ritorno nella stessa sequenza di eventi per prevenire quella morte, perché più semplicemente non ha spinto Marty a cambiare il corso degli eventi per evitare quelle situazioni di pericolo?

Viene da chiedersi quante volte Doc è tornato indietro per salvare Marty sul tetto del casinò, solo per guardare impotente mentre il povero ragazzo salta giù dall'edificio, manca completamente la DeLorean e precipita verso la sua morte. Ma questo non lo sapremo mai.