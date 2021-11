Ritorno al futuro: i protagonisti si riuniscono per un film di Natale sui viaggi nel tempo (VIDEO)

Christopher Lloyd e Lea Thompson, i protagonisti di Ritorno al Futuro, si sono riuniti per recitare in Next Stop, Christmas: il film di Natale sui viaggi nel tempo farà parte dell'annuale "Countdown to Christmas" 2021 di Hallmark, come testimonia il video dell'evento che pubblicizza la programmazione dei nuovi film natalizi.

Erika Slezak recita nei panni di zia Myrt, mentre la Thompson interpreta Evelyn in Next Stop, Christmas, una pellicola che parla di "una ragazza che decide di tornare indietro nel tempo per tentare di riunire i suoi genitori". Lea, intervistata da Monsters & Critics, ha dichiarato: "Suona familiare..."

"In fase di casting qualcuno ha avuto un'idea molto scaltra. Sono stata molto felice di prendere parte al progetto ed entusiasta di vedere Chris. È sempre meraviglioso rivederlo", ha aggiunto la Thompson. "Prima del COVID-19 ci incontravamo spesso alle convention di fumetti, abbiamo sempre coltivato la nostra amicizia anche se adesso è più difficile farlo".

La sinossi del nuovo film natalizio sui viaggi nel tempo, con i protagonisti di Ritorno al futuro, recita: "Angie si chiede come sarebbe stata la sua vita se avesse sposato un ex fidanzato diventato un famoso giornalista sportivo. Prende il treno per tornare a casa per trascorrere il Natale con la sua famiglia e si ritrova inspiegabilmente dieci anni nel passato. Grazie ai consigli dell'enigmatico conducente del treno, Angie ha la possibilità di rivisitare quel Natale e imparare cosa è veramente importante per lei."