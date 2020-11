Ritorno al Futuro: Playmobil presenta i nuovi set ispirati al film

Sono dedicati a Ritorno al Futuro i nuovi set di gioco messi in vendita da Playmobil, di cui sono state diffuse online le immagini ufficiali.

Il cult diretto da Robert Zemeckis compie infatti trentacinque anni e i personaggi e l'iconico veicolo che permette a Doc e Marty di vivere grandiose avventure sono riprodotti per la gioia dei fan di tutte le età.

I set dedicati a Ritorno al futuro sono dedicati alla DeLorean e ai personaggi del Dottor Emmett e di Marty McFly, con uno dei loro look indimenticabili, e hanno rispettivamente un prezzo di 54,99€ e 7,99€.

La storia raccontata nella trilogia prende il via nel 1985 e segue quello che accade a Marty McFly che vive nella città di Hill Valley, in California, dopo l'incontro con l'eccentrico scienziato Emmett "Doc" Brown, che lo coinvolge nella sua ultima invenzione. La sua DeLorean è infatti stata trasformata in una macchina del tempo dal motore di plutonio e catapulta Marty nel 1955, dove impedisce accidentalmente ai suoi genitori di innamorarsi. Questo errore lo porta a disastrose conseguenze, che minacciano non solo l'esistenza di Marty e dei suoi fratelli, ma anche dell'intero futuro! Marty è senza scelta: deve continuare a cambiare la storia per poter tornare al suo futuro.

Ritorno al futuro - Il giorno è arrivato: cosa si è avverato?

Doc e Marty, protagonisti della trilogia, sono diventate delle icone e in occasione dell'anniversario i fan potranno acquistare i nuovi prodotti Playmobil che celebrano una delle storie di fantascienza più amate e popolari di tutti i tempi. I set hanno degli accessori unici e sono stati realizzati dando molta attenzione ai dettagli.