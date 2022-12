Ritorno al futuro parte III, Michael J. Fox: "Ho rischiato di morire durante uno stunt"

La trilogia di Ritorno al futuro si è trasformata in una hit epocale, ma molti fan sono ignari del fatto che sul set del terzo film Michael J. Fox ha rischiato di morire durante uno stunt.

In Ritorno al futuro parte III Marty McFly torna di nuovo indietro nel tempo, questa volta nel Vecchio West, per salvare il suo amico Emmett "Doc" Brown (Christopher Lloyd).

Ritorno al futuro parte III: una scena con Michael J. Fox e Christopher Lloyd

Come in ogni era dell'universo di Ritorno al futuro, anche il 1885 trova un membro della famiglia di Biff Tannen che fa il prepotente con un McFly. Questa volta, il bisnonno di Biff, Buford "Mad Dog" Tannen (Tom Wilson), insegue Marty per la città catturandolo con il lazo, trascinandolo al patibolo e tentando di legarlo per il collo.

Nel suo libro di memorie del 2003, Lucky Man, Michael J. Fox ha rivelato che, in una ripresa, lo stunt è andata storta e il cappio si è effettivamente stretto attorno al suo collo mentre i membri dell'equipaggio guardavano, ignari di ciò che stava accadendo.

Woody Harrelson: "Io e Michael J. Fox abbiamo bevuto del sangue di cobra in Thailandia, ma lui lo ha vomitato"

Mentre una controfigura eseguiva i piani ampi di Marty penzolante che lotta in aria, la sua inquadratura era un primo piano, il che significa che non era necessario che Fox fosse effettivamente sospeso. Il piano originale prevedeva che recitasse la scena stando in piedi su una piccola scatola. Dopo alcune riprese, tuttavia, la troupe ha scoperto che l'effetto oscillante non sembrava abbastanza realistico. Fox si è così offerto di provare l'acrobazia senza la scatola, riuscendo a infilare la mano tra la corda e il collo per evitare che si stringesse al punto da non poter respirare.

"Questo ha funzionato bene per le prime due riprese, ma alla terza ho calcolato male il posizionamento della mia mano", ha scritto Fox in Lucky Man. In quella terza ripresa la sua arteria carotide era compressa, portandolo a perdere conoscenza.

All'inizio, nessuno della troupe o degli altri attori si eera reso conto che Michael J. Fox stava davvero soffocando. Pensavano semplicemente che stesse fingendo di perdere conoscenza.

"Ho oscillato privo di sensi alla fine della corda per diversi secondi prima che Bob Zemeckis, per quanto fosse un mio fan, si rendesse conto che nemmeno io potevo essere un attore così".

Così l'interprete di Marty McFly è stato prontamente soccorso, per fortuna senza gravi conseguente, e le riprese sono state interrotte per tutto il giorno per permettergli di riprendersi.