Woody Harrelson: "Io e Michael J. Fox abbiamo bevuto del sangue di cobra in Thailandia, ma lui lo ha vomitato"

In occasione della tredicesima edizione dei Governor Awards, dove Michael J. Fox ha ricevuto l'Oscar onorario alla carriera, Woody Harrelson ha voluto condividere un curioso aneddoto sul rapporto con il celebre attore. Nello specifico ha raccontato di un'esperienza molto particolare che hanno condiviso in Thailandia.

"Eravamo in viaggio pr la giungla thailandese e a un certo punto Michael ha dato dei soldi per assistere a una lotta tra un cobra e una mangusta. Non aveva problemi a giocare e scherzare con un gruppo di cobra. A un certo punto ha trovato quello più orrendo, l'ha preso per il collo e l'ha gettato nella gabbia" ha spiegato l'attore.

La lotta animalesca è stata vinta dalla mangusta e, come da tradizione del posto, il cobra è stato scuoiato: "Hanno legato il serpente dalla coda e ne hanno fatto uscire il sangue, riempiendo quattro bicchieri. Metà sangue di cobra e metà whisky thailandese. Posso dire che io e Mike abbiamo bevuto tante cose assieme, ma non è in grado di reggere il confronto. In fondo è canadese (ride). Non è riuscito a reggere il peso del sangue del cobra, lo ha prontamente vomitato".

I due sono grandi amici da tempo. Michael J. Fox aveva suggerito Woody Harrelson per un ruolo nel 1991, contribuendo a lanciare la sua carriera nel mondo di Hollywood. Di recente Fox si è anche espresso su un potenziale remake di Ritorno al Futuro, asserendo di voler vedere una protagonista femminile.