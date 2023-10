Ritorno al futuro 2 e 3: in offerta su Amazon l'edizione steelbook 4K

I fan della trilogia di Ritorno al Futuro hanno, grazie ad Amazon, la possibilità di completare la propria collezione della spettacolare versione dei film in 4K nella versione steelbook.

Le avventure di Marty e Doc, gli iconici personaggi interpretati da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, sono infatti disponibili in cofanetti da collezione che contengono i film con una qualità audio e video in alta definizione.

L'edizione speciale in alta definizione

Ritorno al futuro parte II segue quello che accade dopo che Marty e Doc (Michael J. Fox e Christopher Lloyd) sono appena tornati dal loro primo viaggio nel tempo e si lanciano ancora una volta nel continuum spazio-tempo. Dopo aver modificato il passato viaggiando nel 2015, finiranno in una bizzarra versione della Hill Valley del 1985, dove il perfido Biff Tannen è ricco, potente e... patrigno di Marty! L'unica possibilità di rimettere a posto il presente è tornare di nuovo nel 1955. Riusciranno Doc e Marty a modificare il passato senza innescare un nuovo pericoloso paradosso temporale?

Su Amazon.it l'edizione steelbook (4K Ultra HD + Blu-Ray) è ora in offerta a 18.50 €.

L'edizione steelbook di Ritorno al futuro 2

Ritorno al futuro - Il giorno è arrivato: cosa si è avverato?

Ritorno al futuro parte III, sempre nella sua versione da collezione in alta definizione, permette ai fan di scoprire la conclsione dell'epiga saga. Per realizzare un suo vecchio sogno, Doc Brown decide di tornare nel Vecchio West di fine Ottocento. Ma non appena finirà nei guai, sarà Marty a dover correre in suo aiuto! C'è solo un problema: Doc è così infatuato della maestra Clara Clayton (Steenburgen) che è diventato un po'... distratto. Toccherà a Marty tenere Doc fuori dai guai, rimettere in moto la DeLorean e ristabilire passato e futuro per tornare tutti nel luogo, e nel tempo, da cui sono partiti!

L'edizione steelbook di Ritorno al futuro 3