Ritorno al futuro parte II stasera su Italia 1: cast, curiosità e trama del sequel con Michael J. Fox

Stasera 22 luglio 2023 in prima serata, alle 21:20, su Italia 1 va in onda Ritorno al futuro parte II con Michael J. Fox. Il film è il secondo episodio della famosa trilogia diretta da Robert Zemeckis. La sceneggiatura è stata scritta da Bob Gale. La colonna sonora è di Alan Silvestri. Trama, cast, recensione, curiosità e trailer del lungometraggio.

Ritorno al futuro Parte II: Michael J. Fox in una scena

Ritorno al futuro parte II: Trama

Il film comincia dove terminava il primo capitolo, ovvero con Marty e Jennifer che partono insieme allo scienziato Doc, inventore della macchina del tempo, per il 2015 allo scopo di evitare che il futuro dei loro figli possa essere in pericolo. Ma la situazione precipita e ad essere in pericolo non è più il futuro, ma il passato. Marty dovrà tornare nuovamente nel 1955.

Ritorno al futuro 2: Michael J. Fox e Christopher Lloyd in una scena del film

Curiosità

Ritorno al futuro parte II è arrivato per la prima volta nelle sale italiane il 22 Dicembre 1989. La data di uscita originale è il 22 Novembre 1989 negli USA. Le riprese del film si sono svolte dal 24 Febbraio 1989 al 2 Agosto 1989 negli Stati Uniti.

Lo strepitoso successo di Ritorno al Futuro è stato replicato con i due sequel del film, realizzati nell'89 e nel '90. Da allora molti fan della trilogia hanno chiesto un quarto episodio, anche tramite petizioni, ma il progetto non è mai stato concretizzato, soprattutto a causa della malattia dell'attore protagonista, Michael J. Fox, che si è praticamente ritirato dalle scene nel 2000 (escludendo ruoli da guest-star e cammei in film e serie televisive)

Nel '91 è stata realizzata una serie televisiva d'animazione che è uno spin-off della trilogia diretta da Zemeckis.

Il secondo ed il terzo seguito di Ritorno al futuro sono stati girati uno di seguito all'altro, senza soluzione di continuità. La lavorazione delle due pellicole ha richiesto 10 mesi.

Ritorno al futuro parte II segna il debutto sul grande schermo di Elijah Wood.

Ritorno al futuro 2: Michale J. Fox con l'hoverboard

Trailer e Recensione

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity

La nostra recensione di Ritorno al futuro parte II.

Ritorno al futuro parte II è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 63% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 57 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 7.8 su 10

Ritorno al futuro Parte II: Michael J. Fox con Elisabeth Shue e Christopher Lloyd in una scena

Interpreti e personaggi