Morto Joe Flaherty, star di Ritorno al Futuro e Un tipo imprevedibile

Come riportato da varie testate, è morto all'età di 82 anni Joe Flaherty, comico e attore con una carriera pluridecennale che comprendeva ruoli minori in film di successo come Ritorno al futuro - Parte II e Un tipo imprevedibile.

Flaherty aveva iniziato la sua carriera al Second City di Chicago negli anni '70, per poi apparire in SCTV dal 1976 al 1984, periodo durante il quale è stato anche autore dello show. Alla fine degli anni Settanta, Flaherty iniziò a recitare in film come 1941 - Allarme a Hollywood e Cars Duel - La fantastica sfida. Ha continuato a lavorare sul grande e piccolo schermo fino al 2012.

Nel 2014, Flaherty ha fatto la sua ultima apparizione sullo schermo in un cortometraggio intitolato Nightlife. Prima di allora, aveva trascorso gli ultimi anni della sua carriera lavorando soprattutto in televisione, apparendo in show come I Griffin, American Dad! e Call Me Fitz.

Nato a Pittsburgh nel 1941, Flaherty era il maggiore di sette figli. Ha prestato servizio nell'aeronautica statunitense prima di tornare a casa e iniziare la sua carriera di comico.

Nel corso della sua lunga carriera, ha spesso interpretato personaggi familiari (ma minori) in film molto amati. È apparso in Ritorno al futuro parte II come rappresentante della Western Union che consegnava a Marty il telegramma del 1885 di Doc, e successivamente è apparso in Un tipo imprevedibile, dove ha interpretato un rumoroso disturbatore ("Jackass!").

Flaherty ha partecipato anche a serie televisive, film per la TV e lungometraggi con i suoi compagni della SCTV e della Second City, come Martin Short e John Candy. Ha lavorato anche con altre icone della comicità come Al Franken (in Stuart Saves His Family) e Dave Foley (in The Wrong Guy).