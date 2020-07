Ritorno al Futuro, su Netflix in streaming da oggi

Ritorno al futuro arriva su Netflix in streaming a partire da oggi: disponibili i tre film della saga storica creata da Robert Zemeckis, con protagonisti cult Michael J Fox e Christopher Lloyd.

Un'icona anni '80 più che una semplice serie cinematografica, ideata da Bob Gale e Robert Zemeckis, che ne ha anche diretto tutti e tre i film, e prodotta da Steven Spielberg, Ritorno al futuro ha regalato la notorietà ai suoi due interpreti principali nei panni del giovane Marty McFly e dell'eccentrico scienziato Emmett "Doc" Brown, in viaggio tra i decenni per risolvere complicatissimi paradossi temporali da loro stessi creati a bordo della ormai celebre DeLorean.

Ritorno al futuro: Christopher Lloyd e Michael J. Fox in una scena del film

In Ritorno al futuro Marty McFly è stato catapultato per errore nel 1955, grazie alla macchina del tempo ideata dal suo amico scienziato Doc. Non avendo più "carburante" per poter tornare nel futuro si rivolge alla versione più giovane di Doc, che nonostante l'incredulità iniziale si farà in quattro per aiutarlo. Ma nel 1955 non è solo Doc ad essere più giovane, Marty infatti si imbatte casualmente nei suoi genitori, all'epoca teenager, ma l'incontro aggiungerà altri problemi.

In Ritorno al futuro parte II l'azione comincia dove terminava il primo capitolo, ovvero con Marty e Jennifer che partono insieme allo scienziato Doc, inventore della macchina del tempo, per il 2015 allo scopo di evitare che il futuro dei loro figli possa essere in pericolo. Ma la situazione precipita e ad essere in pericolo non è più il futuro, ma il passato. Marty dovrà tornare nuovamente nel 1955 e... Infine in Ritorno al futuro parte III Marty McFly è costretto a tornare indietro nel tempo fino al 1885 per salvare Doc, che vi era stato catapultato al termine del secondo capitolo. Questa volta tornare nel futuro sarà ancora più difficile.

Ritorno al futuro è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.