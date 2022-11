Ritorno al Futuro: Michael J. Fox e Christopher Lloyd annunciano un nuovo progetto sui social

Michael J. Fox e Christopher Lloyd, le due leggende di Ritorno al futuro, hanno pubblicato delle immagine sulle proprie pagine social per annunciare un misterioso nuovo progetto. L'importanza della trilogia di Ritorno al futuro per il genere fantascientifico - e per il cinema in generale - non può essere sopravvalutata e il franchise è ancora popolare, oggi come non mai.

L'uscita nelle sale del primo capitolo della saga, che nel 2022 compie 37 anni, è stata festeggiata con una toccante reunion delle star di Ritorno al futuro, Fox e Lloyd, al New York Comic Con di quest'anno, per la gioia delle vere e proprie legioni di fan che si sono presentate all'evento.

Sebbene i viaggi nel tempo di Marty McFly e Doc Brown abbiano reso il franchise uno dei più grandi eventi cinematografici della sua generazione, a differenza di altre saghe come Ghostbusters, non ci sono mai stati piani per un reboot di Ritorno al Futuro, specialmente dopo il ritiro dalla recitazione di Fox dovuto alla sua malattia.

Nonostante questo, Michael J. Fox e Christopher Lloyd si sono appena concessi un misterioso annuncio attraverso due immagini nelle cui didascalie di può leggere: "Doc e io stiamo combinando qualcosa di pesante", e ancora: "Tempo... Non dirlo a me". In seguito le star hanno pubblicato un video nelle loro storie di quello che sembra essere un nuovo negozio di merchandising ufficiale di Ritorno al Futuro. Molti fan online hanno tratto la conclusione che l'annuncio in questione riguardi proprio il nuovo negozio, ma ovviamente potrebbe esserci qualcos'altro che deve ancora essere rivelato.