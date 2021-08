Ritorno al futuro: il film cult in Giappone diventa un manga

Il film Ritorno al futuro è al centro di un nuovo progetto editoriale: in Giappone sarà in vendita un manga ispirato alla storia di Doc e Marty.

Ritorno al Futuo è al centro di un nuovo progetto: in Giappone verrà infatti pubblicato un manga e tra le pagine la storia sarà ambientata nel presente.

Online è stata condivisa la copertina dell'opera per ragazzi, oltre a essere apparsi i primi dettagli del progetto che sembra sia stato ideato per attirare nuovi fan tra i più giovani.

Il manga ispirato al film Ritorno al futuro è infatti stato scritto da Ichiro Omiya e si rivolge a lettori che frequentano la scuola media e le elementari. Zerogo Iwamoto ha invece ricevuto il compito di firmare le illustrazioni del manga.

La copertina mostra Marty e Doc Brown, gli ormai iconici personaggi interpretati dagli attori Michael J. Fox e Christopher Lloyd.

Ritorno al futuro: la copertina del manga

Il lungometraggio cult degli anni '80 era già stato al centro di un possibile adattamento in stile manga, purtroppo mai realizzato, che era stato ideato da Yusuke Murata. L'artista, che ha firmato One-Punch Man, è infatti un grande fan del film e aveva proposto una storia sequel, progetto poi abbandonato.