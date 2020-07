Ritorno al futuro: la trilogia arriva per la prima volta in 4K UHD e con tanti extra inediti

Si chiama Back to the future: The Ultimate Trilogy e uscirà il 21 ottobre: è la collezione digipack per festeggiare i 35 anni del primo film con la trilogia per la prima volta un 4K e con contenuti inediti. E in aggiunta altre due edizioni da collezione con gadget e steelbook.

Grande Giove! Nel 1985, con Ritorno al futuro, iniziò un viaggio in tre tappe attraverso il tempo che distrusse tutti i record ai botteghini di tutto il mondo e fece di Ritorno al futuro una delle più amate trilogie nella storia del cinema. Universal Pictures Home Entertainment Italia celebra ora il 35° anniversario del primo entusiasmante film con Back to the future: The Ultimate Trilogy, con i tre film disponibili per la prima volta in 4k Ultra HD (oltre che in Blu-Ray rimasterizzati e in DVD) dal prossimo 21 ottobre, proprio nel fatidico "Back to the future day"!

Ma le novità non finiscono qui. Si tratta di una collection ricca di materiali inediti esclusivi, tra cui un bonus disc che arriva con oltre un'ora di contenuti speciali inediti, come i rari video delle audizioni di Hollywood delle star Ben Stiller, Kyra Sedgwick, Jon Cryer, Billy Zane, Peter DeLuise e C. Thomas Howell, un tour dei gadget e souvenir del film accompagnati da Bob Gale, uno sneak peek del nuovo show musicale ed un episodio speciale della popolare serie Youtube "Could You Survive The Movies?".

Back to the future: The Ultimate Trilogy include tutti e tre i film della trilogia in formato da collezione digipack, oltre ad un disco bonus che contiene i contenuti speciali (nelle edizioni Blu-Ray e 4K). Oltre alle collection premium Digipack, saranno rilasciate ben due Collector's Edition imperdibili presso rivenditori selezionati in edizione limitata:

BACK TO THE FUTURE 35TH ANNIVERSARY TRILOGY LIMITED EDITION GIFT SET (4K UHD): Include una replica esclusiva e fluttuante dell'iconico Hoverboard .

BACK TO THE FUTURE 35TH ANNIVERSARY: LIMITED STEELBOOK COLLECTION (4K UHD): Include tre steelbook con un design nuovo e... complementare!

Contenuti speciali BACK TO THE FUTURE: THE ULTIMATE TRILOGY:

Un futuro alternativo: Video perduti delle audizioni (INEDITO) - Scopri il Ritorno al futuro che avrebbe potuto essere grazie a materiale video esclusivo con star oggi famose

(INEDITO) - Scopri il Ritorno al futuro che avrebbe potuto essere grazie a materiale video esclusivo con star oggi famose Il museo di Hollywood diventa BACK TO THE FUTURE (INEDITO) - Unisciti allo sceneggiatore e produttore Bob Gale per un tour ravvicinato dei gadget e souvenir del film.

(INEDITO) - Unisciti allo sceneggiatore e produttore Bob Gale per un tour ravvicinato dei gadget e souvenir del film. BACK TO THE FUTURE: THE MUSICAL Dietro le quinte (INEDITO) - Uno sneak peek del nuovo show musicale con un Q&A insieme al cast e al team creativo, oltre a due registrazioni di canzoni originali.

(INEDITO) - Uno sneak peek del nuovo show musicale con un Q&A insieme al cast e al team creativo, oltre a due registrazioni di canzoni originali. Could You Survive The Movies? BACK TO THE FUTURE (INEDITO) - Esplora la magia e la scienza di Ritorno al futuro e scopri quali leggi della fisica sono state violate in questo speciale episodio della popolare serie Youtube.

(INEDITO) - Esplora la magia e la scienza di Ritorno al futuro e scopri quali leggi della fisica sono state violate in questo speciale episodio della popolare serie Youtube. 2015 Messaggio da Doc Brown

OUTATIME: Rimettere a posto la DeLorean

Guardare Ritorno al futuro

Ritorno al futuro: La serie animata

2015 Pubblicità

Seguono poi, nel dischetto di ogni film (Ritorno al futuro, Ritorno al futuro parte II e Ritorno al futuro parte III, altri numerosissimi extra specifici di ogni pellicola.