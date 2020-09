Ritorno al Futuro: guarda i primi 10 minuti del film in 4K Ultra HD (VIDEO)

I dieci minuti iniziali di Ritorno al Futuro per la prima volta in 4K Ultra HD in un video rilasciato da Universal Pictures Home Entertainment per il lancio di Ritorno Al Futuro: The Ultimate Trilogy.

In attesa dell'uscita di Ritorno Al Futuro: The Ultimate Trilogy, prevista per il mese di ottobre, è possibile guardare il video che mostra per la prima volta i dieci minuti iniziali di Ritorno al Futuro, il cult del 1985 diretto da Robert Zemeckis in 4K Ultra HD.

Ritorno Al Futuro: The Ultimate Trilogy rappresenta un oggetto imperdibile non solo per i collezionisti più accaniti di titoli home video ma anche per tutti coloro che portano nel cuore il film di Robert Zemeckis, capace di conquistare intere generazioni sin dalla metà degli anni ottanta. Ritorno al Futuro rappresenta probabilmente il cult per eccellenza, dotato di un fascino senza tempo che ha reso ancora più grandi due attori come Michael J. Fox e Christopher Lloyd, protagonisti di un fantastico viaggio nel tempo nei rispettivi ruoli di Marty McFly e Emmett L. "Doc" Brown.

La versione rimasterizzata in 4K di Ritorno al futuro arriva giusto in tempo per il 35° anniversario del film. Il cofanetto Ritorno Al Futuro: The Ultimate Trilogy presenta per la prima volta tutti e tre i film in 4K Ultra HD ed uscirà il 21 ottobre, in occasione del Ritorno al Futuro Day, insieme ad una raccolta di funzionalità bonus nuove e classiche. La trilogia rimasterizzata è ora disponibile per il preordine presso tutti i principali rivenditori con tre diversi set su misura per i collezionisti: c'è la versione in edizione limitata con una replica dell'hoverboard levitante da collezione, disponibile anche in un'edizione solo Blu-ray ad un prezzo inferiore, nonché una versione standard del set senza la replica dell'hoverboard, con tutti e tre i film in 4K Ultra HD con un disco Blu-ray.

È inoltre disponibile un set di steelbook in edizione limitata che presenta tutti e tre i film in Steelbook di nuova concezione confezionati all'interno di una variante della confezione classica.