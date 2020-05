Ritorno al Futuro: il cast interpreta alcune delle scene cult durante la reunion virtuale (VIDEO)

Il cast di Ritorno al Futuro è stato al centro di una reunion realizzata grazie a Josh Gad e al suo nuovo format Reunited Apart che ha permesso di ricreare alcune delle scene cult.

L'evento è stato ideato per raccogliere fondi da destinare a Project Hope, riuscendo già a destinare quasi 3.000 dollari all'organizzazione non-profit.

La star della Disney ha ammesso di aver visto il cult innumerevoli volte e di considerare Ritorno al futuro un film "perfetto".

Alla chiacchierata a distanza hanno partecipato i protagonisti Christopher Lloyd, che ha parlato di viaggi nel tempo, Michael J. Fox che ha ricordato una delle sequenze più famose del lungometraggio. Non potevano nemmeno mancare Lea Thompson che ha ammesso di non aver mai pensato all'epoca delle riprese che qualcuno dopo così tanti anni fa avrebbe ancora amato il film e le persone lo avrebbero reso un cult.

L'attrice ha poi risposto alla domanda di Michael che le ha chiesto quale versione del suo personaggio ha particolarmente amato portare sul grande schermo, avendo qualche difficoltà a decidere. Lo sceneggiatore Bob Gale e il regista Robert Zemeckis sono intervenuti prima che le star interpretassero a distanza alcune delle scene cult del lungometraggio degli anni Ottanta, entusiasmandosi e spaventando anche alcuni membri della propria famiglia, come accaduto a Michael J. Fox.

Nella conversazione è intervenuta anche Mary Steenburgen e il compositore Alan Silvestri, che ha ricordato le emozioni provate durante la registrazione della colonna sonora, Elisabeth Shue che ha ricordato una scena indimenticabile, e il grande fan J.J. Abrams.