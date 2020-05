Ritorno al futuro 2: lo sceneggiatore vuole che Universal distrugga la versione censurata

Bob Gale, sceneggiatore del cult Ritorno al futuro 2, ha chiesto a Universal di distruggere una versione censurata del film finita su Netflix nelle scorse settimane.

Ritorno al futuro Parte II: Michael J. Fox con Elisabeth Shue e Christopher Lloyd in una scena

L'autore dell'iconica trilogia sui viaggi del tempo diretta da Robert Zemeckis ha criticato Universal per aver fatto finire su Netflix la versione censurata di Ritorno al futuro 2 priva della scena in cui Biff Tannen (Thomas F. Wilson) trova l'almanacco sportivo nell'ufficio del Preside Strickland (James Tolkan) per poi scoprire che si tratta di una rivista erotica.

"Apparentemente questa era una versione straniera di cui né io né Robert Zemeckis conoscevamo l'esistenza, rivolta a qualche paese che aveva problemi con la copertina della rivista Oh La La" ha spiegato Bob Gale. "Ho chiesto allo studio di distruggere questa versione. FYI, Netflix non hanno tagliato il film, hanno solo reso disponibile la versione che gli è stata fornita perciò non hanno colpa. Potete dirigere la vostra ira verso Universal, ma penso che in futuro, e col futuro, staranno molto più attenti".

Bob Gale è felice che finalmente su Netflix si trovi la versione integrale di Ritorno al futuro parte II e sottolinea come "la colpa sia di Universal che ha fornito a Netflix a una versione tagliata del film. L'ho scoperto dieci giorni fa grazie allo sguardo attento di un fan e lo studio ha corretto l'errore".

Bob Gale e Zemeckis si sono uniti al cast di Ritorno al futuro, Christopher Lloyd, Michael J. Fox e Lea Thompson, nel corso della reunion virtuale condotta da Josh Gad dove hanno smentito la possibilità di un Ritorno al Futuro 4.