Michael J. Fox: "Non credo che le mie figlie abbiano visto Ritorno al futuro 2"

I figli di Michael J. Fox sono tra i suoi più grandi sostenitori, ma lui è convinto che non abbiano visto tutti i suoi film!

Durante il panel di Ritorno al futuro al Los Angeles Comic Con dello scorso venerdì, all'attore è stato chiesto di parlare della gamma di personaggi che ha interpretato nel corso della trilogia, tra cui la figlia di Marty McFly, Marlene, e di cosa pensassero le sue figlie reali della sua interpretazione.

"Non so se le mie figlie l'hanno visto", ha risposto Fox. Per quanto riguarda la capacità di Fox di interpretare più personaggi, ha aggiunto: "Avevamo delle aspettative. Le abbiamo prese molto sul serio. Volevamo essere grandiosi. Volevamo rendere felice soprattutto Bob e ce l'abbiamo fatta", ha svelato Fox parlando del co-sceneggiatore dei film di fantascienza Bob Gale.

Michael J. Fox è Marlene in Ritorno al Futuro 2

Fox condivide tre figlie e un figlio con Tracy Pollan, sua moglie da oltre 30 anni. I suoi figli appaiono spesso sui suoi social media, e Fox trascorre le vacanze con l'intera famiglia e ogni anno fa dei sentiti auguri di compleanno a tutti.

L'attore attribuisce all'amore di lunga data Pollan il merito di come sono cresciuti i suoi figli: Sam, 35 anni, le gemelle Aquinnah e Schuyler di 29 anni, ed Esmé, 22 anni.

In un post per la festa della mamma che l'attore ha condiviso nel 2022, ha scritto: "I nostri figli sono persone bellissime, sensibili, intelligenti, empatiche, indipendenti, compassionevoli, avventurose e adorabili". "È colpa tua", ha aggiunto. "Ti vogliamo tutti tanto bene. Buona festa della mamma".

Non ci sarà mai un Ritorno al futuro 4?

Ad un certo punto, quella che appariva soltanto come utopia, era diventata un'ipotesi più plausibile ma successivamente ci hanno pensato due star della trilogia a riportare tutti con i piedi per terra. Claudia Wells e James Tolkan, interpreti di Jennifer Parker e Strickland (la fidanzata di Marty McFly nel primo film e il preside del liceo di Hill Valley), hanno infatti dichiarato che, secondo loro, il franchise cinematografico è "finito", aggiungendosi così al regista Robert Zemeckis e allo sceneggiatore Bob Gale che già in passato si sono opposti categoricamente alla realizzazione di un nuovo capitolo della saga.

"Si dice sempre che un giorno Zemeckis realizzerà un quarto film, che ormai è quasi fatta", ha risposto Tolkan, aggiungendo "Ma, per favore, siamo già contenti di quanto fatto finora". Claudia Wells ha invece aggiunto: "Bob Gale è sempre stato irremovibile riguardo al fatto che non ci sarà mai un Ritorno al Futuro 4. Una volta stavo facendo una sessione di domande e risposte con Christopher Lloyd in questo cinema dove avevano mostrato Ritorno al futuro e uno dei ragazzi del pubblico ha fatto vedere questo video virale, Brokeback to the Future, e Chris lo ha guardato dicendo 'Non succederà mai'".