Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 19 giugno: Manuela si scopre innamorata di Alex, Tano lascia Elena

Nel prossimo episodio della soap spagnola in onda su Rai 1: messa alle strette da Nico, che le chiede chiarezza sui suoi sentimenti, Lucía compie un gesto impulsivo per dimostrargli il suo amore.

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con un nuovo episodio, in onda come sempre alle 16:00 su Rai 1 e disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, titolo originale della soap: durante le indagini sull'omicidio di Óscar, Manuela si avvicina ad Alex e si accorge che i suoi sentimenti stanno cambiando.

Nell'episodio precedente

Miguel ed Esther tornano dalla luna di miele, ma la felicità si incrina quando lei confessa di non sentirsi pronta a diventare madre. Miguel, sorpreso, resta confuso e incerto sul futuro. Intanto, la morte improvvisa di Antón sconvolge Gracia, costretta a tornare a Madrid per il riconoscimento del corpo.

Il dolore si somma alle difficoltà economiche che gravano su Las Sabinas e alla responsabilità di sostenere i figli, Lucas e Julia, ancora sotto shock. Al suo fianco c'è Tano, fratello di Miguel, che le offre un supporto sincero. Proprio in questo momento difficile, l'uomo riscopre i sentimenti che prova per lei. Intanto, tra Lucas e Lucía, l'amicizia sembra trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Ritorno a Las Sabinas: Paca è interpretata da María Casal

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Paloma respinge Paca e scatena la reazione della donna

Julia è sotto shock per la morte improvvisa di suo padre. Per autodifesa, e nel tentativo di non soffrire, si rifugia nella negazione, fingendo che lui sia ancora vivo. Nel frattempo, Tano prova sentimenti sempre più forti nei confronti di Gracia. Il fratello di Miguel, tornato a Madrid, prende una decisione definitiva: porre fine alla sua relazione con Elena.

Paca si è invaghita di Paloma e ha cercato persino di baciarla, ma la più giovane delle sorelle Molina l'ha respinta. Questo ha scatenato la furia di Paca, che sembra essersi innamorata di Paloma anche per la sua somiglianza con Laura, madre di Gracia e Paloma, morta anni prima in un incidente automobilistico.

Accecata dal rifiuto, Paca tenterà di vendicarsi, ma si troverà faccia a faccia con la rabbia di Gracia, che la metterà duramente in guardia: deve lasciare in pace la sua famiglia. Intanto, anche Manuela inizia ad avere problemi di cuore. La poliziotta, durante le indagini sull'omicidio di Óscar, ha stretto un legame sempre più profondo con Alex.

Ora è confusa, teme di essersi innamorata di lui e si chiede se non sia giunto il momento di chiudere il fidanzamento con Daniel. Neppure gli adolescenti sono immuni dai tormenti sentimentali. Nico chiede a Lucía di essere sincera: vuole davvero stare con lui oppure preferisce lasciarlo per Lucas? Per dimostrargli il suo amore, Lucía finisce per commettere una sciocchezza.