Le riprese di Shrinking 3 stanno per iniziare: Christa Miller aggiorna i fan con un video

Le riprese di Shrinking 3, la prossima stagione della serie Apple TV+ con star Harrison Ford e Jason Segel, stanno per iniziare, nonostante gli incendi che hanno colpito Los Angeles nel mese di gennaio.

Christa Miller ha infatti condiviso un post su Instagram per annunciare il ritorno sul set.

Un importante ritorno sul set

L'attrice ha rivelato che la serie non cambierà location, nonostante la distruzione avvenuta alcune settimane fa in molte aree della città. Christa Miller ha spiegato: "La prossima stagione iniziamo a girare la terza stagione di Shrinking a Los Angeles, nel cuore di Pasadena, ed è un momento davvero speciale per il nostro cast e la troupe perché non solo giriamo a Pasadena, ma anche ad Altadena. Dopo i devastanti incendi che hanno colpito Los Angeles, sembra più importante che mai sostenere tutte le comunità che sono state colpite".

Shrinking 2, recensione della serie: come parlare di salute mentale con ironia

L'interprete di Liz, la vicina di Jimmy Laird nella serie, ha proseguito aggiungendo: "Questa è la città in cui avviene la magia, vengono raccontate le storie e i sogni diventano realtà, ed è per questo che il nostro show resterà qui. Quindi brindiamo alla resilienza, ai nuovi inizi e a Los Angeles, il cuore pulsante dell'industria dell'intrattenimento, e non vediamo l'ora di mostrare cosa accadrà nella stagione 3".

Cosa racconta la serie

Shrinking è stata co-creata da Bill Lawrence, Jason Segel e Brett Goldstein. La terza stagione affronterà la tematica dell'andare avanti dopo i capitoli dedicati al lutto e al perdono.

Segel nella serie

La serie ha come protagonista il terapeuta Jimmy (interpretato da Jason Segel) che inizia a infrangere le regole col dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa, ignorando così la sua formazione e la sua etica e ritrovandosi a causare tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... compresa la sua.

Tra gli interpreti ci sono anche Emmy Jessica Williams, Luke Tennie, Michael Urie, Lukita Maxwell e Ted McGinley. La seconda stagione vede anche l'apparizione di Brett Goldstein come special guest star.