Ripley: il produttore della serie Netflix Enzo Sisti premiato all'Ischia Film Festival 2025

Dalla collaborazione tra l'Ischia Film Festival e Italy for Movies nasce l'Italy for Movies Award, che quest'anno andrà al produttore esecutivo di Ripley, acclamata serie Netflix interpretata da Andrew Scott.

Enzo Sisti, producer della serie internazionale Netflix Ripley, girata in alcune delle più iconiche location italiane, ritirerà il premio nel corso della 23° edizione dell'Ischia Film Festival, in programma dal 28 giugno al 5 luglio al Castello Aragonese d'Ischia.

"Con l'istituzione dell'Italy for Movies Award celebriamo l'intelligenza produttiva italiana e l'importanza strategica di una piattaforma, come Italy for Movies, che oggi è fondamentale per orientare lo sviluppo dell'intero comparto audiovisivo nazionale" ha dichiarato Michelangelo Messina, Direttore artistico dell'Ischia Film Festival. "La collaborazione con Italy for Movies ci consente di dare un riconoscimento concreto a chi, con visione e qualità, trasforma il territorio in racconto, promuovendo un'Italia che emoziona, ispira e attrae".

Andrew Scott in un'intensa scena di Ripley

Il successo di Ripley

Come rivela la nostra recensione di Ripley, la serie ispirata al romanzo di Patricia Highsmith Il talento di Mr. Ripley è una delle migliori produzioni televisive della scorsa annata in quanto "rappresenta un modello virtuoso di produzione capace di coniugare altissima qualità artistica e valorizzazione del paesaggio, dell'architettura e del patrimonio culturale nazionale, rafforzando il ruolo dell'Italia nello scenario audiovisivo globale".

Ripley: Dakota Fanning in una scena

La star di Sherlock Andrew Scott interpreta Tom Ripley, piccolo delinquente newyorkese la cui esistenza subisce una svolta inaspettata con l'offerta di riportare a casa dall'Europa il figlio ribelle di un uomo ricco. Tom si stabilisce nella grande villa di Dickie sulla Costiera amalfitana, ma non senza destare sospetti da parte di Marge, la fidanzata dell'uomo.

"La gente ha molti preconcetti su Tom Ripley", ha detto Andrew Scott a proposito del famigerato antieroe creato da Patricia Highsmith nel suo romanzo del 1955. "Il mio lavoro è ignorare tutto questo e cercare di crearne una versione personale. È un lavoro simile a quello di Tom Ripley: ricostruire un'identità partendo dai frammenti che ruba lungo il cammino".