Avy Kaufman ricorda la scelta di Dakota Fanning per Ripley: "Era meravigliosa ed è stata brillante"

Al grande pubblico il suo nome potrebbe non dire nulla ma a Hollywood Avy Kaufman è un'autentica leggenda, una delle più importanti direttrici di casting all'interno dell'industria cinematografica e televisiva. Nel corso di un'intervista a Variety, Kaufman ha ricordato alcuni lavori della sua carriera.

Da Ripley a Vita di Pi, da Omicidio a Easttown a Lincoln, Kaufman ha ripercorso parecchie tappe e ricordato anche le difficoltà incontrate per arrivare alla costruzione di cast che hanno fatto la fortuna di film e serie tv.

Scelte di cast

In particolare, Avy Kaufman ha ricordato di aver dovuto insistere parecchio per avere Evan Peters nella serie tv con Kate Winslet, a causa del ruolo estremamente differente rispetto a quelli interpretati dall'attore in passato. Solitamente associato a personaggi pericolosi e subdoli, Peters in Omicidio a Easttown è il detective Colin Zabel che giunge nella cittadina per sostenere la protagonista, la detective Mare Sheehan (Winslet).

Evan Peters e Kate Winslet in una scena di Omicidio a Easttown

Grazie a quel ruolo, Evan Peters ha vinto un Emmy Award, sancendo un'altra grande intuizione di Kaufman, che preferisce una comunicazione diretta e non ama gli oggetti di scena:"Non sono una regista, quindi è solo la mia opinione ma li trovo una distrazione. Perlopiù, voglio che tu sia presente. Voglio essere in grado di vederti e sentirti chiaramente, per quanto ovvio possa sembrare".

Per quanto riguarda uno dei suoi ultimi lavori, Ripley, la serie Netflix con protagonista Andrew Scott, inizialmente Kaufman era scettica:"Inizialmente mi chiedevo perché Steve Zaillan la stesse facendo. Ho avuto la fortuna di lavorare con lui in molti altri progetti quindi so quanto sia talentuoso ma fare un reboot è molto rischioso. Ma sono rimasta molto colpita, racconta tante storie diverse e penetra nei personaggi. Penso semplicemente che sia un capolavoro".

Andrew Scott era già stato scelto ma Kaufman selezionò Dakota Fanning per il ruolo di Marge Sherwood:"Avevo lavorato con lei in uno show chiamato The Alienist ed era meravigliosa. All'inizio non ero sicura che volesse tornare in televisione ma lo ha fatto ed è stata brillante".