Black Panther: Wakanda Forever, un video dietro le quinte mostra Rihanna in sala di incisione per "Lift Me Up"

Rihanna ha condiviso un video dietro le quinte della realizzazione della canzone Lift Me Up, realizzata per Black Panther: Wakanda Forever.

Il brano potrebbe presto ottenere una nomination agli Oscar nella categoria dedicata ai brani originali composti per uno dei film distribuiti nelle sale durante la passata stagione.

Nel filmato condiviso ora online si può vedere Rihanna nel suo studio di registrazione mentre ascolta per la prima volta la canzone ideata per i titoli di coda di Black Panther: Wakanda Forever.

Lift Me Up è stata scritta dall'artista insieme al regista Ryan Coogler, al compositore Ludwig Goransson e a Jay Brown, CEO di Roc Nation.

Il brano è stato ideato in memoria di Chadwick Boseman, interprete di Re T'Challa nel primo film. Nel filmato si vedono gli autori mentre condividono opinioni e appunti.

Göransson, parlando della canzone che ha segnato il ritorno di Rihanna nel mondo della musica dopo sei anni, ha sottolineato che la canzone sembra senza tempo.