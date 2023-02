Ethan Hawke, dopo il Super Bowl, ricorda il suo incontro con Rihanna sperando che il figlio lo perdoni

Dopo la visione del Super Bowl, Ethan Hawke ha condiviso un post su Instagram ricordando il momento in cui ha incontrato Rihanna e dichiarando che spera in un perdono da parte del figlio.

Ethan Hawke, dopo lo show del Super Bowl, ha voluto ricordare sui social il momento in cui ha incontrato Rihanna, mettendo però un po' in crisi il figlio.

In un post pubblicato su Instagram, l'artista ha ricondiviso gli scatti realizzati nel 2015 durante una partita del campionato NBA.

Negli scatti Ethan Hawke è stato immortalato mentre scambia il suo posto con quello del figlio Levon Roan Thurman-Hawke, che all'epoca aveva 13 anni, per poter scambiare due parole con la cantante. L'interazione non sembra sia andata particolarmente bene, considerando l'espressione di imbarazzo del ragazzino.

L'attore e regista ha ora scritto online: "Dopo la brillante performance a metà partita di Rihanna, spero che mio figlio possa trovare nel suo cuore la capacità di perdonare un padre per avergli rubato il suo momento".

Ethan Hawke regista di Wildcat, film con star sua figlia Maya

Le esilaranti foto sono riapparse online più volte, come quando Maya Hawke le ha utilizzate ironicamente per augurare Buona Festa del Papà all'attore, ricordando come avesse fatto spostare il fratello per stare vicino alla star della musica.