Ridley Scott, il suo nuovo film di fantascienza post-apocalittico ha una data di uscita

Ridley Scott vola verso l'apocalisse... nel 2026

Ridley Scott torna a calcare i sentieri della fantascienza con The Dog Stars, adattamento del romanzo omonimo di Peter Heller pubblicato nel 2012. Il film - che uscirà nelle sale il 27 marzo 2026 - sarà interpretato da Jacob Elordi (Euphoria), Josh Brolin (Dune) e Margaret Qualley (The Substance), con uno script firmato da Mark L. Smith (Twisters). Scott sembra intenzionato a mantenere saldo il timone della narrazione post-apocalittica: al centro della storia troviamo Hig (Elordi), un pilota civile sopravvissuto al collasso della civiltà, e un ex marine dal temperamento ruvido (Brolin), impegnati a difendere ciò che resta della loro umanità da nuove e oscure minacce in un mondo desolato da un'epidemia letale. Il racconto si sviluppa in una zona liminale, dove la solitudine si trasforma in speranza e l'aria rarefatta diventa terreno fertile per sogni più grandi.

Ridley Scott sul set

Prodotto da 20th Century Studios e attualmente in fase di riprese, The Dog Stars arriva in un momento in cui Scott ha molte frecce al suo arco: tra queste, un biopic sui Bee Gees, un terzo Gladiator e un nuovo capitolo della saga di Alien. Ma questo progetto sembra avere la precedenza.

La scelta di Elordi come protagonista segue la scia di un nuovo interesse del regista per volti giovani ma intensi, mentre l'aggiunta di Benedict Wong al cast, in un ruolo ancora misterioso, promette ulteriori sorprese. L'ambizione non manca: realizzare un blockbuster sci-fi in meno di un anno, con tutti gli effetti visivi che il genere richiede, è una sfida considerevole. Ma Scott è noto per la sua efficienza chirurgica - pianificazione meticolosa, riprese multi-camera e un team di fiducia - e anche se la velocità ha talvolta sollevato dubbi sulla qualità, The Dog Stars potrebbe dimostrare che l'esperienza vale quanto il tempo speso.