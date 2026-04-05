"Chi mi dà i soldi se chiamo Mohammed tal-dei-tali?": Ridley Scott sul whitewashing in Exodus - Dei e Re

La maggior sensibilità sulla rappresentazione che ha toccato Hollywood oggi definerebbe "problematiche" le scelte di casting di Ridley scott per il suo colossal biblico Exodus - Dei e re_ ma già nel 2014 il cineasta inglese ha dovuto difendersi dalle accuse di razzismo piovutegli addosso per via del whitewhashing del cast.

Il film, che stasera animerà la prima serata di Pasqua di Rai 4, segue le gesta di Mosè dal suo ingresso, giovanissimo, alla corte del Faraone Seti, alla gelosia del principe legittimo e alla fuga nel deserto fino all'incontro con Dio e alla liberazione degli israeliti attraverso il Mar Rosso. Naturalmente tra i protagonisti della pellicola di arabi ed egiziani ve ne sono ben pochi.

Christian Bale a cavallo in una scena di Exodus -Dei e re

Perché Ridley Scott ha scelto un cast bianco?

A interpretare Mosè è il premio Oscar Christian Bale, un trasformista, certo, ma di natali britannici. L'australiano Joel Edgerton ricopre il ruolo di Ramses mentre a interpretare suo padre Seti è l'italoamericano John Turturro. Nel cast vi sono anche Ben Kingsley, Aaron Paul, Ewen Bremner, Sigourney Weaver e Ben Mendehlson, tutti rigorosamente bianchi.

Ma Ridley Scott ha smentito le accuse di razzismo, spiegando la vera ragione alla base delle scelte di casting: il budget. Come sottolinea la nostra recensione di Exodus - Dei e Re, il suo colossal è costato 140 milioni di dollari, soldi che non avrei mai ottenuto con un cast di sconosciuti.

Per Ridley Scott, questo è talmente ovvio che "la questione non si pone nemmeno", come dichiarò a Variety. "Non posso realizzare un film con questo budget, per cui devo fare affidamento sugli sgravi fiscali in Spagna, e dire che il mio attore protagonista è Mohammad tal dei tali di questo o quel paese. Non riuscirei a ottenere i finanziamenti."

Ridley Scott e Christian Bale sul set di Exodus - Dei e re

Trama completa di Exodus - Dei e re

Il giovane Mosè viene accolto alla corte del Faraone Seti e allevato come un figlio, crescendo insieme al principe Ramses. Quando Seti comincia a manifestare la volontà di lasciare il suo Regno a Mosè, ritenendo Ramses troppo debole e inadatto al potere, il principe inizia a covare una forte gelosia nei suoi confronti.

Quando Ramses succede al padre, fa allontanare Mosé che, nel deserto, incontrerà Dio sotto forma di roveto ardente. Dopo essersi ribellato al faraone egizio, l'eletto da Dio guiderà 400.000 schiavi in ​​una monumentale fuga dall'Egitto e dal suo terrificante ciclo di piaghe mortali attraverso il Mar Rosso, verso la Terra Promessa.