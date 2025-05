The Dog Stars: finite le riprese del nuovo film di Ridley Scott tra Veneto e Friuli Venezia Giulia

Il regista di Alien e Il gladiatore ha trascorso diversi giorni in Italia per lavorare al suo prossimo progetto cinematografico.

Ridley Scott è al lavoro sul suo prossimo nuovo film The Dog Stars, adattamento del romanzo post-apocalittico di Peter Heller, la cui produzione si è svolta in diverse regioni italiane, tra cui Veneto, Abruzzo e Friuli Venezia Giulia.

Il regista ha concluso da poco le riprese nel nord-est, che farà da cornice ad una buona parte del film di Ridley Scott, reduce dal grande successo de Il gladiatore II.

Le location di Ridley Scott in Italia

In Friuli, il regista ha lavorato a The Dog Stars nel paesino di Bordano, ai piedi delle Prealpi, in cui Scott ha ricreato un'ambientazione americana colpita dalla pandemia. Per l'occasione, le istituzioni del territorio così come la Film Commission del Friuli Venezia Giulia hanno supportato Scott e la sua troupe.

Ridley Scott sul set di Nessuna verità

Anche il Veneto è stato teatro di riprese per The Dog Stars, principalmente nella foresta del Cansiglio, tra le province di Belluno e Treviso. Tra questi luoghi sono state girate alcune scene chiave e spettacolari come la caduta di un aereo. Circa 400 persone sono state coinvolte nella lavorazione, tra cast e troupe.

Infine, in Abruzzo e nel Lazio, nel Parco Sirente Velino, nelle zone intorno a Secinaro e Ovindoli, e presso l'aeroporto de L'Aquila, oltre a diverse sequenze girate a Roma, negli studi di Cinecittà.

Il progetto The Dog Stars di Ridley Scott

Il film del regista di Alien e prodotto da 20th Century Fox ha un budget stimato in 100 milioni di dollari e vede nel cast Jacob Elordi nel ruolo del protagonista Hig, insieme a Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce e Benedict Wong.

Primo piano di Jacob Elordi in Euphoria

Al momento, non è stata ufficializzata una data d'uscita del lungometraggio ma se le riprese sono appena terminate è possibile che The Dog Stars possa essere distribuito entro fine anno.