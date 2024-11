Ridley Scott è pronto per un nuovo Alien... ma non sarà un sequel di Alien: Romulus

Il regista Ridley Scott ha rivelato che sta sviluppando un nuovo film di Alien per la 20th Century Studios, che si ritiene sarà completamente separato dal sequel di Romulus in programma.

Ridley Scott, il leggendario regista che ha dato origine alla saga di Alien, è al lavoro su un nuovo progetto legato alla serie, separato dall'ultimo film della saga, Alien: Romulus.

Ridley Scott espande l'universo di Alien?

In collaborazione con 20th Century Studios, il nuovo film di cui parla Ridley Scott si propone di esplorare nuove strade rispetto al sequel di Alien: Romulus, diretto da Fede Alvarez.

Una scena di Alien: Romulus

Scott, che ha diretto il film originale di Alien e successivamente i prequel Prometheus e Alien: Covenant, potrebbe assumere il ruolo di produttore per questo nuovo progetto, portando avanti la sua visione unica della saga. Secondo quanto dichiarato dal regista, il nuovo film potrebbe seguire una linea narrativa completamente diversa, ampliando così la mitologia del franchise.

Per il momento è tutto ciò che sappiamo, ma il rapporto di THR indica che questo sarà un progetto completamente separato dal sequel di Alien: Romulus, attualmente in lavorazione. Steve Asbell della 20th Century ha confermato, infatti, di recente che il regista Fede Alvarez è in trattative per dirigere un sequel diretto di Romulus, che proseguirà il viaggio dei sopravvissuti del film precedente, Rain Carradine e il suo fratello androide, Andy.

Alien, il Facehugger contro l'apnea nottuna: l'invenzione di un autore sci-fi

Il responsabile della 20th Century Studios, inoltre, ha recentemente accennato all'entusiasmo per il potenziale del sequel di Alien: Romulus e alla volontà di esplorare i personaggi con Alvarez, confermando che l'universo di Alien non smette di essere una fonte di ispirazione per i creatori. Le ambizioni di Scott per il nuovo progetto aprono la strada a una potenziale evoluzione della serie, promettendo nuovi elementi horror e fantascientifici che potrebbero arricchire l'universo di Alien.

Con un regista come lui alla guida e la promessa di storie inedite, Alien continua a evolversi e a rinnovarsi, mantenendo vivo il fascino di una delle saghe più iconiche della fantascienza.