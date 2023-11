Ridley Scott difende il suo thriller più criticato con 10 anni di ritardo

Ridley Scott difende The Counselor - Il procuratore, il suo thriller più criticato, un decennio dopo la sua uscita. Il film al suo debutto cinematografico avvenuto nel 2013 era stato stroncato dalla critica nonostante vantasse una sceneggiatura scritta dal Premio Pulitzer Cormac McCarthy oltre che a un cast stellare composto da Penelope Cruz, Brad Pitt, Cameron Diaz, Javier Bardem e Michael Fassbender.

In una recente intervista con Rolling Stone, Scott ha difeso con veemenza The Counselor ritenendolo "divertente e cinico" nonché uno dei suoi film preferiti. Il regista 85enne ha spiegato di essere rimasto molto deluso dall'accoglienza che il thriller ha ricevuto ai tempi del debutto e di essere lieto che in tempi recenti il pubblico abbia iniziato a capirlo e ad apprezzarlo.

"Cormac McCarthy, a mio parere, è probabilmente il miglior scrittore di dialoghi di sempre. The Counselor è uno dei miei film preferiti, ma ha un tono molto crudo e dark e si percepisce fin dal primo minuto del film. È così crudo perché si basa su una certa quantità di verità. Ero così deluso e non so chi dare la colpa perché penso che il film sia davvero fottutamente bello. È così divertente e cinico. La gente lo prese così sul serio ai tempi! Il pubblico lo sta capendo solo ora veramente. I miei film tendono ad essere apprezzati molto tempo dopo la loro uscita ed è frustrante. Un esempio è Blade Runner, morto vent'anni e poi riscoperto per caso al Santa Monica Film Festival".

The Counselor - Il procuratore: Brad Pitt e Michael Fassbender in una scena del film

Il flop

Ad oggi, The Counselor ha un punteggio del 34% su Rotten Tomatoes, aggiudicandosi il posto di film meno apprezzato dalla critica tra tutti quelli del regista (anche l'audience score segna un bassissimo 24%). Nonostante sia stato scritto da McCarthy (tra gli adattamenti cinematografici dei suoi romanzi troviamo Non è un paese per vecchi diretto da Joel ed Ethan Coen), The Counselor è stato criticato per la storia e per la sceneggiatura deludenti. Inoltre il film è stato liquidato dalla critica come "troppo prolisso" sebbene il cast abbia ricevuto parole di lode. Recentemente Scott ha conquistato il botteghino italiano e francese con il suo Napoleon che ha vede come protagonista Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte.