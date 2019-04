Ride, featurette esclusiva dal DVD e Blu-ray del film di Guaglione e Resinaro

Ride il film diretto da Jacopo Rondinelli e prodotto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, ambientato nel mondo dei biker acrobatici, arriva in Dvd e Blu-Ray e in un'edizione limitata con due card speciali e un booklet.

Protagonisti di Ride sono Max e Kyle, due riders acrobatici. Quando i due ricevono l'invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in palio 250.000 dollari, accettano senza esitazione per poi scoprire di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche. Quella che affronteranno sarà una corsa estrema per la sopravvivenza.

Ride, prodotto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro, ha come protagonisti Lorenzo Richelmy nei panni di Max e Ludovic Hughes, che interpreta Kyle. Simone Labarga, Matt Rippy e Nathalie Rapti Gomez completano il cast. Guaglione e Resinaro, insieme a Marco Sani sono anche gli autori della sceneggiatura. Il film è stato girato con telecamere posizionate ovunque, anche sui corpi dei concorrenti, ogni sequenza è stata ripresa nella sua interezza da diverse angolazioni, usando fino a venti GoPro contemporaneamente. Grazie alla potenzialità delle telecamere GO PRO, Ride è riuscito a trasmettere l'adrenalina dello sport estremo come nessun altro modo sarebbe in grado di fare.

L'edizione Home Video di Ride sarà distribuita da Koch Media. Oggi vi presentiamo in esclusiva la featurette Sound of Riders tratta dai contenuti extra dell'edizione in cofanetto del film. Protagonisti della clip video sono Andrea Bonini e Sandro Rossi, che approfondiscono il tema della composizione della colonna sonora e della registrazione dell'audio del film.