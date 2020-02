Ricomincio da Capo: Bill Murray rivive il Giorno della Marmotta in uno spot

Bill Murray rivive il Giorno della Marmotta 2020 per il nuovo spot pubblicitario di Jeep, proprio come in Ricomincio da Capo!

Per il nuovo spot pubblicitario di Jeep, Bill Murray torna a rivivere il Giorno della Marmotta come nel film cult del 1993 Ricomincio da Capo. La clip pubblicitaria è andata in onda in anteprima per il Super Bowl 2020 e segna per altro un primato interessante: è la prima volta assoluta per Murray in una pubblicità che circola sulla rete televisiva nazionale.

I fan di Ricomincio da capo non si stancano mai di vedere Bill Murray che ripercorre, per l'ennesima volta, le ventiquattro ore del Giorno della Marmotta. Le premesse sono proprio le stesse: il meteorologo Phil Connors si alza al suono della sua radiosveglia alle 6.00 in punto del 2 febbraio. Stessa canzone (I Got You Babe di Sonny & Cher), stesso letto. Esce e incontra Ned Reyerson ogni mattina. La marmotta è lì fuori che lo aspetta e lui la prende, stavolta partendo alla guida di una fiammante Jeep.

Nella verisione pubblicitaria, Phil si diverte talmente tanto a guidare in giro con la sua marmotta che non si cura neanche del freddo pungente, canticchia la canzone che lo sveglia ogni giorno, porta la marmotta a spasso in bicicletta e in sala giochi, godendosi poi dei fuochi artificiali mentre compare sullo schermo lo slogan della campagna: nessun giorno è uguale all'altro in una Jeep Gladiator. Geniale.

Spot a parte, il Giorno della Marmotta 2020 prevede una primavera anticipata. La tradizione è stata rispettata anche quest'anno a Punxsutawney, in Pennsylvania, in corrispondenza della Candelora. Oltre a cadere in un giorno palindromo, il 02-02-2020 la marmotta quest'anno è uscita dalla sua tana e non ha visto la propria ombra, il che significa che la primavera arriverà in anticipo. La festività americana dedicata alla marmotta e alle sue previsioni meteo deriva da un'antica filastrocca popolare scozzese che recita: "Se alla Candelora il cielo è limpido, ci saranno due inverni nell'anno". Speriamo che abbia ragione, anche se molto spesso non ce l'ha.