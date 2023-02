Ricomincio da capo: "Le liti tra Bill Murray e Harold Ramis hanno reso il set un inferno"

Il produttore di Ricomincio da capo, Trevor Albert, ricorda come il compianto Harold Ramis e la star Bill Murray abbiano avuto molte tensioni durante la realizzazione dell'amato film cult.

Mentre la commedia si avvicina al suo 30° anniversario, Albert ha recentemente ricordato che Murray, "sembrava stesse passando un momento difficile" durante le riprese del film.

"Sono state riprese cariche di tensione per una serie di motivi", ha detto il produttore all'Hollywood Reporter. "È stato spiacevole e probabilmente ha reso il film molto meno divertente da realizzare. Ma si possono fare ottimi film anche quando le persone non sono in perfetta armonia".

Ramis e Murray avevano già lavorato insieme in Palle da golf del 1980, Stripes del 1981 e soprattutto nei due film della saga Ghostbusters, ma i disaccordi tra loro iniziarono proprio a causa delle divergenze di vedute sulla sceneggiatura di Ricomincio da capo. Questo portò a un allontanamento che durò fino al 2014, anno della prematura scomparsa di Ramis.

Ghostbusters: Legacy è dedicato alla memoria di Ramis e Murray ha dichiarato di essersi pentito di non aver mai riallacciato i rapporti con il collega e amico.