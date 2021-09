Rick and Morty, Daniel Radcliffe avrebbe potuto interpretare Morty nella clip con Christopher Lloyd

Daniel Radcliffe come Morty? Ci siamo andati vicino, almeno per la clip live-action di Rick and Morty in cui è comparso anche Christopher Lloyd.

Nelle scorse ore una clip rilasciata da Adult Swim ci ha mostrato una versione live-action di Rick and Morty con protagonisti Christopher Lloyd e Jaeden Martell. Ma sapevate che al posto di Jaeden ci sarebbe potuto essere Daniel Radcliffe?

A raccontare il quasi ingaggio dell'ex maghetto con gli occhiali e la cicatrice a forma di saetta è stato Jason DeMarco, SVP of Action and Anime di WarnerMedia e co-creatore di Toonami, che come riporta anche Comicbook, inizialmente avrebbe voluto vedere Radcliffe nei panni di Morty nel breve video condiviso nella giornata di ieri.

Rick and Morty: Christopher Lloyd è Rick nel trailer in live action

"Originariamente volevo Daniel Radcliffe come Morty, perché sapevo che era un grande fan della serie" ha spiegato "Ma ha saggiamente rifiutato la proposta. Era un'idea che sembrava ottima sulla carta, ma non avrebbe funzionato per niente nella realtà".

Il video, divenuto virale in poco tempo, ha lasciato i fan di Rick and Morty con il desiderio di vedere un vero e proprio live-action della serie animata creata da Justin Roiland e Dan Harmond, che tuttavia non sembra essere nei piani di Adult Swim, almeno per ora.

E dire che sarebbe stata una perfetta chiusura del cerchio, considerando il fatto che Rick and Morty era stato inizialmente concepito come una parodia di Ritorno al Futuro... Chi meglio dell'interprete di Doc per un suo adattamento in carne e ossa?