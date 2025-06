Rick and Morty 8: l’anteprima del terzo episodio promette stagione esplosiva

Dopo il debutto dell'ottava stagione, un video in anteprima del terzo episodio preannuncia un'esplosiva nuova avventura per Rick e Morty.

Rick and Morty è tornata a maggio sul piccolo schermo con l'ottava stagione, e le ultime anticipazioni promettono una stagione tutt'altro che tranquilla. Adult Swim ha diffuso una breve anteprima video del terzo episodio della serie, lasciando intendere che ci sarà spazio per azione, caos e nuovi sviluppi nella folle corsa tra dimensioni dei protagonisti. Potete guardare il trailer qui sotto.

La nuova stagione rappresenta un punto di svolta per la celebre serie animata. Si tratta infatti della prima uscita successiva alla conclusione delle trame principali legate a Rick Prime ed Evil Morty, chiuse nella stagione 7. Inoltre, è la prima ad arrivare dopo l'annuncio del rinnovo ufficiale della serie fino alla stagione 12, a conferma del continuo investimento da parte di Adult Swim nel franchise.

Rick e Morty 7: una scena della serie

Nei primi due episodi della stagione 8, la serie ha già mostrato segnali di cambiamento, esplorando nuove dinamiche tra Morty, Summer e Space Beth, e presentando uno status quo inedito per il multiverso della serie. L'impressione generale è che Rick and Morty voglia riscrivere alcune regole del gioco, aprendo la porta a nuovi orizzonti narrativi.

Cosa aspettarsi dal terzo episodio

Sebbene i dettagli sulla trama del terzo episodio restino avvolti nel mistero, alcuni segnali suggeriscono che ci siano in arrivo sviluppi importanti. Tradizionalmente, ogni stagione recente di Rick and Morty ha incluso uno o due episodi chiave in grado di far avanzare la storyline orizzontale, e non è escluso che questo prossimo episodio possa rientrare in quella categoria.

In particolare, i fan sono in attesa di vedere se verranno affrontate le conseguenze della distruzione della Cittadella, evento centrale nelle stagioni precedenti e ancora potenzialmente ricco di implicazioni per il futuro. Inoltre, non è da escludere il ritorno di varianti alternative dei protagonisti, elemento da sempre amato dal pubblico per la sua imprevedibilità.

Con così pochi indizi trapelati, l'attesa per l'episodio cresce, alimentando teorie e speculazioni tra gli appassionati. Se la stagione manterrà le premesse, ci sarà sicuramente da divertirsi nel nuovo capitolo delle avventure interdimensionali più assurde della TV.