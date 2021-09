Rick and Morty: Christopher Lloyd è Rick nel trailer in live action

Christopher Lloyd interpreta Rick nel trailer in live action di Rick and Morty, versione ambientata nell'universo C-132 in contrapposizione a quello animato classico

Nella versione in live action di Rick and Morty, lo scienziato Rick è interpretato da Christopher Lloyd, mentre suo nipote Morty è portato in scena da Jaeden Martell. Diffuso da Adult Swim tramite il suo profilo Twitter, il trailer è ambientato nell'universo C-132, contrapposto a quello tradizionale ambientato nell'universo C-137 della serie animata.

Al momento, come riportato da Comic Book, nessuno ha annunciato un'eventuale versione in live action di Rick and Morty - assai complessa da realizzare, tra l'altro, a causa dell'enorme potenziale immaginativo dello show animato - né si hanno notizie sull'ultima stagione del progetto. Come ci insegnano Rick e Morty, comunque, qualsiasi cosa è possibile.

A proposito di Rick and Morty e della sua versione in live action, Christopher Lloyd ha dichiarato al Phoenix New Times: "Non lo seguo costantemente, ho solo visto qualche puntata e la trovo molto divertente. So che è una sorta di parodia delle avventure di Doc e Marty. Mi piacerebbe davvero! Sarebbe divertente!".

A proposito di Ritorno al futuro, invece, Christopher Lloyd ha raccontato: "Credo sia un film davvero positivo, molte persone mi hanno rivelato che sono state aiutate a sopravvivere da questo film durante la loro adolescenza. Ritorno al futuro ha aiutato tanta gente a essere più ottimista. Credo sia una gran cosa e sono davvero felice di aver fatto parte di qualcosa che ha aiutato così tante persone".