Richard Linklater celebra la Nouvelle Vague, ecco il trailer del film con star Zoey Deutch

Richard Linklater è tornato alla regia con Nouvelle Vague, film in arrivo nei cinema americani il 31 ottobre prima di debuttare in streaming su Netflix il 14 novembre. Il trailer condiviso oggi online regala qualche scena in anteprima del progetto, girato in bianco e nero.

Cosa racconterà il film di Linklater

Nel trailer di Nouvelle Vague, film particolarmente apprezzato da Quentin Tarantino, si vede Godard impegnato nel tentativo di realizzare il suo primo film, scegliendo di ingaggiare l'attrice americana Jean Seberg e la star francese Jean-Paul Belmondo.

Il progetto li renderà delle icone del cinema francese e il video mostra qualche momento degli ostacoli che hanno affrontato nel realizzare Fino all'ultimo respiro, senza dimenticare la passione che li anima.

I protagonisti del film sono Zoey Deutch nei panni di Jean Seberg, Guillaume Marbeck in quelli di Jean-Luc Godard e Aubry Dullin nel ruolo di Jean-Paul Belmondo.

Ecco il trailer:

Le dichiarazioni del regista

Linklater, parlando di Nouvelle Vague, ha specificato che "non si è trattato di rifare Fino all'ultimo respiro, ma di guardarlo da un'altra angolazione. Volevo immergermi nel 1959 con la mia macchina da presa e ricreare l'epoca, le persone, l'atmosfera. Volevo passare del tempo con il pubblico della Nouvelle Vague. Ho detto a tutti gli attori, 'Non state girando un film d'epoca. State vivendo il momento. Godard è un critico noto, ma è un regista esordiente. Vi state divertendo a girare con lui, ma vi state chiedendo se questo film uscirà mai'".

Netflix, che ha ottenuto i diritti per la distribuzione nel mese di maggio, sembra voler puntare a ottenere qualche nomination durante la stagione dei premi che culmina con la consegna degli Oscar.

Il regista, in questi mesi, sta inoltre promuovendo Blue Moon, il film che ha realizzato con star il suo amico e collega Ethan Hawke.