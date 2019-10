Richard Jewell: il trailer italiano del nuovo film di Clint Eastwood

Ecco il primo trailer italiano di Richard Jewell, il nuovo film diretto da Clint Eastwood che arriverà nei cinema americani il prossimo 14 dicembre e in quelli italiani, come annuncia la clip, nel 2020.

"C'è una bomba al Centennial Park. Avete solo trenta minuti di tempo": si apre con una richiesta particolare da parte dell'investigatore capo dell'FBI il trailer ita. Sotto l'occhio attento della legge, in quella stanzetta buia, è finito Richard Jewell, una guardia di sicurezza che riferisce di aver trovato il dispositivo dell'attentato dinamitardo di Atlanta del 1996. Il suo tempestivo intervento, che ha salvato numerose vite, rischia di ritorcerglisi contro quando le forze dell'ordine lo rendono il sospettato numero uno.

Richard Jewell è ispirato a una storia vera e prende il nome proprie dal poliziotto che, nel 1996, vide improvvisamente la propria vita trasformata in un'odissea giudiziaria e mediatica. Diventato l'eroe della Georgia per aver salvato molte vite durante l'attentato di Atlanta, in pochi giorni l'aspirante poliziotto diventa il sospettato numero uno dell'FBI, diffamato sia dalla stampa che dalla popolazione, assistendo al crollo della sua vita. Rivoltosi all'avvocato indipendente e contro il sistema Watson Bryant, Jewell professa con fermezza la sua innocenza. Ma Bryant scopre di doversi scontrare con i poteri combinati dell'FBI, del GBI e dell'APD per scagionare il suo cliente, e tenta di impedire a Richard di fidarsi delle stesse persone che cercano di distruggerlo.

Diretto da Clint Eastwood, il film è interpretato dai premi Oscar Sam Rockwell nei panni di Watson Bryant, e Kathy Bates in quelli di Bobi, la madre di Richard. Jon Hamm è l'investigatore capo dell'FBI, Olivia Wilde ritrae Kathy Scruggs la giornalista dell' Atlanta Journal-Constitution, e Paul Walter Hauser interpreta Richard Jewell. La sceneggiatura del candidato all'Oscar Billy Ray è basata sull'articolo di Vanity Fair "American Nightmare - The Ballad of Richard Jewell" di Marie Brenner. Eastwood ha anche prodotto il film con la sua Malpaso, insieme a Tim Moore, Jessica Meier, Kevin Misher, Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson e Jonah Hill.