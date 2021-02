Richard Jewell: il film di Clint Eastwood stasera su Sky Cinema Uno in prima visione

Richard Jewell, l'ultimo film diretto da Clint Eastwood sbarca stasera in TV e arriva su Sky Cinema Uno in prima visione alle 21:15.

Una grande prima visione in onda stasera su Sky Cinema Uno, dove, alle 21:15, arriva Richard Jewell, il film diretto nel 2019 da Clint Eastwood (trasmesso anche dalle 21:45 su Sky Cinema Collection - Clint Eastwood Mania). Prodotto da Leonardo DiCaprio e Jonah Hill, il film vede impegnato un cast d'eccezione che include Sam Rockwell, Jon Hamm, Olivia Wilde e Kathy Bates, quest'ultima candidata come miglior attrice non protagonista agli Oscar e ai Golden Globes 2020.

Richard Jewell: Jon Hamm e Paul Walter Hauser in una scena

Il film prende il titolo dal nome della guardia giurata che nel 1996, durante i Giochi Olimpici di Atlanta, salvò moltissime vite umane, scoprendo per primo la bomba piazzata nel Centennial Park e consentendo l'evacuazione delle persone là presenti. Durante le indagini dell'FBI, però, Jewell (Paul Walter Hauser) passò da essere considerato un eroe a una gravissima accusa, quale sospettato principale del fallito attentato. Diffamato dalla stampa e vilipeso dall'opinione pubblica, la vita dell'uomo andò velocemente in frantumi.

Per dimostrare la sua innocenza, Richard Jewell decise così di rivolgersi a Watson Bryant (Sam Rockwell), un coraggioso avvocato anti-establishment che si ritrovò ad affrontare una causa al di sopra delle sue possibilità, ma proprio per questo meritevole di essere portata fino in fondo.

Richard Jewell fa parte della programmazione speciale che Sky ha dedicato a Clint Eastwood, in onda da sabato 13 a venerdì 19 febbraio 2021.

Il film è disponibile sulla piattaforma già da venerdì 12 febbraio, on demand nella sezione extra, il programma fedeltà di Sky, per i clienti Sky da più di 3 anni il film.