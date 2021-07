Richard Donner: Steven Spielberg, Kevin Feige e le star ricordano "Il più grande Goonie di sempre"

La morte di Richard Donner ha suscitato grande commozione tra i suoi colleghi e amici e Steven Spielberg e Kevin Feige sono solo due dei tanti registi, attori e produttori che hanno voluto ricordare il regista di Superman, I Goonies e Ladyhawke online.

Il filmmaker ha perso la vita nella giornata di ieri, a 91 anni, come annunciato dalla moglie.

Steven Spielberg, che ha scritto la sceneggiatura del film I Goonies, ha dichiarato a Variety ricordando Richard Donner: "Dick aveva una tale padronanza dei suoi film, ed era così dotato in vari generi. Essere nel suo circolo di amici voleva dire trascorrere del tempo con il tuo allenatore preferito, il professore più intelligente, il motivatore più determinato, l'amico più affettuoso, l'alleato più fedele e, ovviamente, il più grandioso Goonie di tutti. Era completamente un ragazzino, era amorevole, sempre. Non riesco a credere che non ci sia più ma la sua risata rauca e cordiale resterà per sempre con me".

Sylvester Stallone è stato nel 1995 il protagonista del film Assassins e ha dichiarato: "Ho amato lavorare con Dick Donner. Era un uomo che sosteneva gli altri, estremamente talentuoso! Un grandioso senso dell'umorismo, la sua grande risata era come un tuono".

Richard Donner, Mel Gibson e Danny Glover ricordano il regista di Arma Letale: "Ci mancherà moltissimo"

Il regista Edgar Wright ha scritto: "Il suo grande cuore e il fascino effervescente hanno brillato nei suoi film attraverso le memorabili performance del suo cast, il che non è un'impresa da poco. Vi ricordate tutti i personaggi di Superman, Arma Letale, I Goonies e molti altri perché Donner sapeva come catturare quella magia sullo schermo".

Il filmmaker ha poi lodato il film Il presagio, definendolo come un horror dal ritmo e dalle interpretazioni perfette. Wright ha concluso il suo ricordo spiegando: "Ho incontrato solo una volta Richard ed era divertente, affascinante e così pieno di storie (e felice di sopportare le mie domande da geek). Sono triste all'idea che non potrò incontrarlo mai più".

Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha lodato Donner dichiarando: "Non solo mi ha fatto credere che un uomo potesse volare, mi ha fatto credere che i personaggi dei fumetti potessero prendere vita sul grande schermo con cuore, umorismo, umanità e verosomiglianza. Soprattutto mi ha insegnato che si può e si deve fare con rispetto, preoccupandosi e con gentilezza nei confronti di tutte le persone impegnate davanti e dietro la telecamera. Dick e Lauren sono diventati dei mentori durante l'inizio della mia carriera e hanno sostenuto la nascita del MCU. Devo la mia carriera al modo in cui hanno impiegato il loro tempo sostenendo e insegnando a un ragazzino del New Jersey che non sapeva usare il fax o fare un buon caffè. Ho sempre pensato che Dick fosse immortale. Lo penso ancora. I miei pensieri sono rivolti a Lauren e all'intera famiglia".

Ben Stiller ha sottolineato: "Richard Donner ha realizzato film che sono rimasti nella nostra coscienza. Non è mai stato, e non lo sarà mai, facile. Ho sempre ammirato il suo lavoro".

Sean Astin, una delle star del film I Goonies, ha ricordato la sua risata e ha ribadito: "Dick era così divertente. Quello che ho percepito in lui, quando ero un dodicenne, è che gli importava. Amo quanto gli importasse".